Skupne vojaške vaje 13 držav bodo trajale več kot teden dni

ZDA in Indonezija sta danes začeli več kot teden dni trajajoče skupne vojaške vaje, na katerih se jima bo pridružilo še 11 zaveznic. Letne vaje se bodo odvile v indonezijski prestolnici Džakarta in na več lokacijah na otoku Sumatra in otočju Riau, njihov namen pa naj bi bil zagotoviti stabilnost v azijsko-pacifiški regiji.

Na vajah bo sodelovalo več kot 4100 indonezijskih in 1300 ameriških vojakov, pridružili pa se jim bodo še udeleženci iz Avstralije, Japonske, Singapurja, Francije, Nove Zelandije, Združenega kraljestva in drugih držav.

Poveljnik ameriškega indopacifiškega poveljstva Samuel Paparo je vaje označil za največje tovrstne doslej in zatrdil, da bodo sodelujočim državam pomagale okrepiti odvračanje.

"Gre za odvračanje kogarkoli, ki bi želel z uporabo sile spremeniti dejstva na terenu, ob čemer so vsi udeleženci zavezani ohranjanju načel suverenosti."



"Gre za odvračanje kogarkoli, ki bi želel z uporabo sile spremeniti dejstva na terenu, ob čemer so vsi udeleženci zavezani ohranjanju načel suverenosti," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal ob odprtju vaj.

ZDA in več zaveznic, med njimi Avstralija, izraža vse večjo zaskrbljenost zaradi kitajskega uveljavljanja vpliva v Pacifiku, a Washington je že večkrat zatrdil, da te vaje niso uperjene proti Pekingu.

Indonezija sicer ohranja nevtralno zunanjo politiko in si prizadeva za dobre odnose tako z Washingtonom kot Pekingom.