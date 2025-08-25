Brezplačne filmske klasike na Kongresnem trgu

Od 25. do 28. avgusta

Filmske projekcije na Kongresnem trgu



Za zaključek poletja v Kinodvoru od 25. do 28. avgusta vabijo v Letni Kinodvor na Kongresnem trgu. Brezplačno bodo prikazali štiri vrhunce sedme umetnosti, izbrani filmi pa so posvečeni pomembnim obletnicam in dogodkom v mestu in filmu. Kot prvega bodo predvajali Zlato mrzlico Charlesa Chaplina, sklenili pa s trilerjem Stevena Spielberga Žrelo.

Letni Kinodvor na Kongresnem trgu pripravljajo od leta 2014 kot zaključek poletja oziroma predvajanja filmov na prostem, so za STA povedali pri Kinodvoru. Nema klasika Zlata mrzlica letos praznuje sto let, filma Monty Python in sveti gral ter Žrelo praznujeta 50 let, Velika avantura pa velja za brezčasno komedijo. Po njihovih navedbah je občinstvo nad filmi običajno zelo navdušeno, sploh če gre za bolj znane filmske klasike, se pa trudijo publiki približati tudi tiste manj znane.

Novorestavrirano različico Zlate mrzlice iz leta 1925, najuspešnejšega Chaplinovega filma, ob stoletnici premiere predvajajo na več kot 500 projekcijah v 70 državah. Zlata mrzlica je v kinematografe prišla leta 1925, leta 1942 pa jo je Chaplin izboljšal.

Leta 1993 sta izvirni film iz različnih ohranjenih virov rekonstruirala Kevin Brownlow in David Gill, dobrih 30 let pozneje pa je nastala digitalno restavrirana različica. Kot zanimivost so navedli, da so omenjeni film v kinu na Kolodvorski predvajali od 5. do 7. junija 1929 pod naslovom Borba za zlato.

Naslednji dan bodo ob 50. obletnici predvajali film Monty Python in sveti gral iz leta 1975. Monty Pythoni se v svojem drugem celovečercu veselo norčujejo iz klišejev zgodovinskih dram, mitskega junaštva, izobraževalnih filmov in celo podnapisov, so zapisali v sporočilu za javnost. Režiserja sta Terry Gilliam in Terry Jones.

Sredino dogajanje bo zaznamovala Velika avantura režiserja Gerarda Ouryja iz leta 1966, huronsko smešna pustolovščina z legendarno dvojico Louis de Funes in Bourvil, ki je bila več kot 30 let najbolj gledan film v Franciji in ostaja ena najbolj priljubljenih francoskih komedij vseh časov.

Za slovo od letnega kina bodo prikazali film Žrelo. Kot so zapisali, po poletju 1975 plaže in Hollywood nikoli več niso bili enaki. Junija tistega leta je namreč v kinematografe prišel Spielbergov triler, ki je občinstvu nagnal strah v kosti in postal prva prava poletna uspešnica. Film je bil nominiran za štiri oskarje, tudi za najboljši celovečerec, prejel je tri, vključno s tistim za srh vzbujajočo glasbo Johna Williamsa.

Filmi bodo na sporedu vsak dan ob 20.30. Predvajali jih bodo v izvornem jeziku s slovenskimi podnapisi, pri filmu Velika avantura pa bodo podnapisi tudi v angleščini. Vstop je prost, filmske klasike si bo mogoče ogledati tudi v primeru dežja.