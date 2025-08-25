Iskanje brez piškotkov ni možno

Kakšno sporočilo je to vsem tistim, ki so svoje objekte zgradili legalno?

KOMENTAR DNEVA

"Kakšno sporočilo je to vsem tistim, ki so svoje objekte zgradili legalno, z vsemi računskimi dokazi s projekti arhitekture, s katerimi so dokazali skladnost s prostorskimi akti, statičnim izračunom, kjer so dokazali mehansko odpornost in stabilnost, električnimi in strojnimi instalacijami, s katerimi so dokazali varnost pri uporabi? Sporočilo je: če boš svojo hišo zgradil nelegalno, počakaj nekaj let in problem se bo rešil sam od sebe."

(Inženir Andrej Pogačnik, predsednik upravnega odbora matične sekcije gradbenikov pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS), o črnih gradnjah v izjavi za MMC RTV Slovenija)

