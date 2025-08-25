Kakšno sporočilo je to vsem tistim, ki so svoje objekte zgradili legalno?

KOMENTAR DNEVA

"Kakšno sporočilo je to vsem tistim, ki so svoje objekte zgradili legalno, z vsemi računskimi dokazi s projekti arhitekture, s katerimi so dokazali skladnost s prostorskimi akti, statičnim izračunom, kjer so dokazali mehansko odpornost in stabilnost, električnimi in strojnimi instalacijami, s katerimi so dokazali varnost pri uporabi? Sporočilo je: če boš svojo hišo zgradil nelegalno, počakaj nekaj let in problem se bo rešil sam od sebe."

(Inženir Andrej Pogačnik, predsednik upravnega odbora matične sekcije gradbenikov pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS), o črnih gradnjah v izjavi za MMC RTV Slovenija)