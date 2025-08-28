»Predstavljene fotografije ne bodo obudile civilistov v Gazi«

Pisma iz Gaze

© Matic Zorman

Na Glavnem trgu pred Prešernovim gledališčem v Kranju je na ogled razstava Pisma iz Gaze (2010-2025, Gaza, Egipt, Slovenija). Včeraj je obiskovalce ob odprtju po razstavi popeljal avtor in fotograf Matic Zorman.

Razstava v okviru festivala Kranj Foto Fest 2025 v treh poglavjih razkriva vztrajnost, izgubo in trajno človečnost palestinskega naroda sredi nenehnega nasilja in dehumanizacije. Spremna besedila k razstavi sta prispevala Erik Valenčič, ki je imel tudi uvodni nagovor, in Jaber M. R. Elmasry, ki je na odprtju prebral izbrane zgodbe.

Matic Zorman,

fotograf

"Razstavo Pisma iz Gaze sestavljajo tri poglavja z naslovi Ljubezenska pisma, Svetovi, ki bi lahko bili in Ogledala genocida. Vsako od njih priča o vztrajnosti, izgubi in neuničljivi človečnosti palestinskega ljudstva. Predstavljene fotografije ne bodo obudile civilistov v Gazi, ki so umrli zaradi strelov, granat, ognja in bomb. Dehumanizacija je metoda pripravljanja terena za množične poboje," je o razstavi zapisal fotograf Matic Zorman.