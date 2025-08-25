Zgodovinski dosežek slovenskih dijakov na olimpijadi iz astronomije in astrofizike

Slovenski dijaki so na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike v Mumbaju v Indiji dosegli zgodovinski dosežek. Osvojili so tri zlate, srebrno in bronasto medaljo, kar je največji ekipni uspeh, odkar se Slovenija udeležuje tega mednarodnega tekmovanja.

Z Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA) in Zavoda Cosmolab so sporočili, da so v slovenski ekipi zlate medalje osvojili Aljaž Erman z Gimnazije Kranj in dijaka Gimnazije Bežigrad Žan Arsov in Primož Markovič. Žiga Vučajnk s I. gimnazije v Celju je prejel srebrno medaljo, Nika Videnšek Podgorelec z Gimnazije Bežigrad pa bronasto.

Na olimpijadi so se tekmovalci pomerili v teoretičnih nalogah, obdelavi astronomskih podatkov ter v opazovalnem delu. Slednji se je letos delil na poznavanje neba z uporabo zvezdnih kart, opazovanje v planetariju in opazovanje s teleskopi. Tekmovalnemu delu olimpijade je sledil še ekipni del, ki je v prvi vrsti namenjen druženju in spoznavanju med sovrstniki.

Za izbor slovenske ekipe je poskrbelo društvo DMFA Slovenije v sodelovanju z Zavodom Cosmolab. Dijakinje in dijaki najprej tekmujejo na šolskem in državnem tekmovanja iz astronomije za Dominkova priznanja. Najboljše uvrščeni se udeležijo dodatnih priprav in izbirnega tekmovanja.

Ker so tudi na olimpijadi opazovalne veščine izjemnega pomena, tekmovalke in tekmovalci v okviru izbirnega postopka tekmujejo tudi na Messierjevem maratonu. Izbrana ekipa se je v začetku julija udeležila Srednjeevropske olimpijade iz astronomije in astrofizike, ki so jo letos gostili na slovenskem Krasu.

Kot je DMFA še navedel v sporočilu za javnost, se je letos slovenska ekipa olimpijade udeležila že trinajstič. V tem času so slovenski dijakinje in dijaki dosegli 10 zlatih, 15 srebrnih, 11 bronastih medalj in 17 pohval. Letos sta ekipo spremljala mentorja Dunja Fabjan in Vid Kavčič.