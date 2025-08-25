Na ogled okostje več kot tri milijone let stare človeške prednice

Človeška prednica Lucy, ki je dobila ime po skladbi zasedbe The Beatles, prvič razstavljena v Evropi

Okostje 3,18 milijona let stare človeške prednice Lucy, ki le redko zapusti Etiopijo, je prvič na ogled v Evropi. Razstavili so ga v Narodnem muzeju v Pragi, kjer je na ogled skupaj s fosilom mladiča avstralopitka, ki je živel približno 100.000 let pred Lucy, našli pa so ga na isti lokaciji pred 25 leti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ostanke avstralopitka vrste afarensis so v Etiopiji odkrili leta 1974. Najdba je bila najbolj popolna do takratnega časa in je spremenila razumevanje človeških prednikov. V Pragi so od danes na ogled skupaj s fosilom mladiča avstralopitka Selamom. Odprtja razstave se bosta udeležila tudi najditelja Donald Johanson, ki je odkril Lucy, in Zeresenay Alemseged, ki je odkril Selama.

"Selam še nikoli ni bil na ogled zunaj Etiopije, Lucy pa je bila le enkrat na ogled v ZDA," je ob prihodu ostankov v Pragu, kamor so prispeli 15. avgusta, povedal direktor Narodnega muzeja v Pragi Michal Lukes. Ostanki, ki jih je posodil Etiopski narodni muzej iz Adis Abebe, po njegovih besedah veljajo za najbolj dragocene in najstarejše paleontološke eksponate na svetu.

"Lucy je revolucionirala potek preučevanja človeških prednikov, najprej zaradi svoje popolnosti in drugič zaradi svoje starosti."



Abebaw Ayalew Gella,

vodja etiopske uprave za dediščino

Vseh 52 fragmentov bo na ogled kot del razstave z naslovom Človeški izvori in fosili, ki bo odprta do 23. oktobra.

Kot je dejal vodja etiopske uprave za dediščino Abebaw Ayalew Gella, razstava predstavlja Etiopijo kot deželo človeškega izvora. "Lucy je revolucionirala potek preučevanja človeških prednikov, najprej zaradi svoje popolnosti in drugič zaradi svoje starosti," je povedal Ayalew Gella. O Selamu pa je dejal, da je edinstven fosil za svojo starost. "To je fosil otroka, ki je umrl pri dveh letih in sedmih mesecih," je dodal.

V svoji sedanji obliki je Lucy sestavljena iz fosiliziranih zobnih ostankov, fragmentov lobanje, delov medenice in stegnenice. Fosilizirano okostje meri 1,1 metra in je težko 29 kilogramov, Etiopijo pa je nazadnje zapustilo med letoma 2007 in 2013, ko je gostovalo v ameriških muzejih. Ime je hominoid dobil po skladbi The Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, ki jo je ekipa, ki ga je našla, poslušala ob odkritju.

Lucy je hodila po dveh nogah in je domnevno umrla med starostjo 11 in 13 let, kar velja za odraslo osebo te vrste. Status najstarejšega človeškega prednika je sicer izgubila leta 1994, ko so prav tako v Etiopiji našli Ardi, žensko predstavnico avstralopitka vrste ardipithecus ramidus, ki je živel pred 4,5 milijona leti. Leta 2001 pa so v Čadu našli Toumai - lobanjo, staro šest ali sedem milijonov let -, kar nakazuje, da človeška vrsta morda sega še veliko dlje v preteklost, kot se je domnevalo pred tem.

V študiji iz leta 2016 so raziskovalci odkrili, da je imela Lucy močne nadlakti, kar kaže na to, da je redno plezala po drevesih in ponoči gnezdila v vejah. V študiji so zaključili, da je imela tudi relativno šibke noge, ki jih ni uporabljala za plezanje in niso bile učinkovite za hojo. Analiza zloma ene od kosti je pokazala, da je verjetno umrla zaradi padca z visokega drevesa.

