»Če Putin misli, da lahko kupuje čas, se moti«

Evropa ne bo ustavila pomoči Ukrajini

Vladimir Putin, ruski predsednik

© www.kremlin.ru

Evropa ne bo ustavila pomoči Ukrajini, je danes v Zagrebu zagotovil nemški zunanji minister Johann Wadephul. Ruskega predsednika Vladimirja Putina je obtožil zavlačevanja pri pogajanjih s Kijevom, ostro pa je kritiziral tudi izraelski načrt za popolno vojaško zavzetje mesta Gaza, poročajo tuje tiskovne agencije.

Wadephul se je med uradnim obiskom v Zagrebu danes sestal s hrvaškim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom. Govorila sta o krepitvi dvostranskih odnosov med državama ter aktualnih mednarodnih vprašanjih, s posebnim poudarkom na skupni podpori Ukrajini.

"Moja bojazen je, da si Rusija želi kupiti čas, kar je razvidno iz odziva na pomemben diplomatski angažma ameriškega predsednika Donalda Trumpa," je Wadephul dejal po srečanju s hrvaškim ministrom za zunanje in evropske zadeve, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

"Moja bojazen je, da si Rusija želi kupiti čas, kar je razvidno iz odziva na pomemben diplomatski angažma ameriškega predsednika Donalda Trumpa."



Johann Wadephul,

nemški zunanji minister

Vodja nemške diplomacije je spomnil, da so se po nedavnem srečanju Putina in Trumpa na Aljaski pojavljale napovedi o srečanju med Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, a se po njegovih besedah zdi, da se to ne bo zgodilo, ker ruski voditelj ni pripravljen na to.

"Če misli, da lahko kupuje čas, se moti, saj naša podpora ne bo popustila," je opozoril nemški minister in poudaril, da je najboljše jamstvo proti Putinovi agresiji obrambna pripravljenost Ukrajine.

Wadephul in Grlić Radman sta izpostavila, da se mirovna pogajanja ne morejo zgoditi brez Kijeva. Hrvaški minister je ob tem še posebej poudaril pomen ohranjanja ozemeljske celovitosti Ukrajine oz. zagotavljanja pravičnega in trajnega miru brez spreminjanja meja s silo.

"Vemo, da bi drugačen scenarij negativno vplival na varnost jugovzhodne Evrope, še posebno Zahodnega Balkana," je ocenil Grlić Radman. "Druge rešitve, ki vključujejo nagrajevanje agresorja, nosijo potencial za nadaljnje širitvene težnje in nestabilnosti, tako v Evropi kot globalno," je dodal.

Wadephul se je v Zagrebu srečal tudi s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem, še prej pa je imel uvodni nagovor na konferenci hrvaških veleposlanikov, konzulov in vojaških odposlancev.

V govoru je bil med drugim kritičen do izraelske vlade zaradi njenih načrtov za ofenzivo v mestu Gaza, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nemška verodostojnost v vlogi globalnega in evropskega akterja po njegovih besedah temelji na doslednosti nemške politike - pri obrambi mednarodnega prava, zavračanju terorizma in zaščiti civilnega prebivalstva. "Po našem mnenju odločitev izraelskega kabineta, da prevzame nadzor nad mestom Gaza in okrepi kopenske operacije, ne prispeva k nobenemu od teh ciljev," je opozoril Wadephul.