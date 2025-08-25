Čeferin / »Mene v tujini stalno sprašujejo: pa kako vam to uspeva? Nihče ne more verjeti.«

IZJAVA TEDNA

»Mene v tujini stalno sprašujejo: pa kako vam to uspeva? Nihče ne more verjeti. Po mojem je delno genetika, delno smo borci. Malo imamo balkanskega, malo imamo zahodnega [gena] – izgleda, smo prava kombinacija vsega.«



— Aleksander Čeferin, predsednik Uefe, v oddaji Odmevi na TV SLO 1 o domnevni mešanici, ki ustvarja vrhunske športnike