25. 8. 2025 | Politika
Čeferin / »Mene v tujini stalno sprašujejo: pa kako vam to uspeva? Nihče ne more verjeti.«
IZJAVA TEDNA
»Mene v tujini stalno sprašujejo: pa kako vam to uspeva? Nihče ne more verjeti. Po mojem je delno genetika, delno smo borci. Malo imamo balkanskega, malo imamo zahodnega [gena] – izgleda, smo prava kombinacija vsega.«
— Aleksander Čeferin, predsednik Uefe, v oddaji Odmevi na TV SLO 1 o domnevni mešanici, ki ustvarja vrhunske športnike
