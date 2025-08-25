»Trump ne more (ne zna ali noče) prepričati Putina, da konča vojno v Ukrajini«

IZJAVA DNEVA

"Srečanje na Aljaski je pokazalo, da Trump ne more (ne zna ali noče) prepričati Putina, da konča vojno v Ukrajini. Edini, ki tega jasno ne vidi, je ameriški predsednik sam, ki obtožuje medije sovražnega poročanja. Pa vendar, kljub Trumpovemu debaklu (ni mu uspelo zagotoviti brezpogojne prekinitve ognja) in Putinovemu zmagoslavju (preboj mednarodne izolacije ter izognjenje zaostritvi ekonomskih sankcij) Ukrajina in Evropa še naprej verjameta, da so ZDA njihov glavni zaveznik, in se zanašata na Trumpa kot edinega, ki lahko Putina prisili (?) v mir v Ukrajini. "

(Mirko Cigler, nekdanji diplomat, veleposlanik in publicist, o srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na Aljaski; via Dnevnikov Objektiv)