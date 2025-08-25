»Razmere so resne«

IZJAVA DNEVA

"Množična lakota ni propagandno orožje, temveč tragična resničnost. Dnevno tu videvam ljudi, ki trpijo zaradi pomanjkanja hrane. Več kot očitno je, da nimajo osnovne zdravstvene oskrbe niti osnovnih higienskih razmer za življenje. Že sam jih nimam, pa sem tu v primerjavi z večino Palestincev v privilegirani situaciji. Razmere so resne in brez najmanjšega dvoma lahko potrdim, da je življenje prebivalcev Gaze dnevno ogroženo zaradi lakote in nešteto drugih razlogov."

(Nick Vovk, slovenski humanitarec in sodelavec nevladne organizacije Danski svet za begunce na drugi misiji v Gazi, o tem, da so poročanja o lakoti in množičnih pobojih nedolžnih civilistov v Gazi lažna: via Delova Sobotna priloga)