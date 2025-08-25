Trump bi imel v lasti vojaško bazo v Južni Koreji

Ameriški predsednik ima nove apetite

Ameriški predsednik Donald Trump je med današnjim srečanjem z južnokorejskim predsednikom Lee Jae-myungom v Beli hiši izrazil željo, da ZDA prevzamejo lastništvo nad zemljiščem, kjer se nahaja ameriška "ogromna vojaška baza" v Južni Koreji. Ob tem je pritisnil na Južno Korejo, naj plača več za gostovanje okoli 28.500 ameriških vojakov v državi.

"Porabili smo veliko denarja, da smo zgradili trdnjavo. K temu je prispevala tudi Južna Koreja, vendar bi rad preveril, ali bi lahko odpravili najemno pogodbo in pridobili lastništvo nad zemljiščem, na katerem imamo ogromno vojaško bazo," je Trump dejal na srečanju z južnokorejskim kolegom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za novega južnokorejskega predsednika, ki je bil izvoljen junija, je to prvi večji obisk v tujini. V ZDA je prišel direktno iz Tokia, kjer se je srečal z japonskimi voditelji.

Poleg govora o lastništvu zemljišč sta Trump in Lee govorila tudi o trgovinskem sporazumu med državama, Trump pa je ob tem dejal, da se državi v gospodarskih odnosih potrebujeta, poroča britanski BBC.

Južnokorejskemu kolegu je čestital za zmago na nedavnih volitvah in dejal, da Južno Korejo 100-odstotno podpira. Lee je na drugi strani hvalil Trumpa in mu čestital za njegovo sposobnost "ustvarjanja miru", kjer je izpostavil prizadevanja za končanje konflikta v Ukrajini.

Lee si želi miru tudi na Korejskem polotoku in ga veseli morebitno srečanje Trumpa s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Trump je navedel, da ima s Kimom dobre odnose, a da pretekli južnokorejski predsedniki niso imeli ustreznega odnosa do svojih sosedov.

Trump je še pred obiskom južnokorejskega kolega napadel na družbenem omrežju Truth Social in namignil, da v Južni Koreji poteka "čistka ali revolucija". Pozneje je novinarjem pojasnil, da je v zadnjih dneh slišal za več racij na cerkve. "Nova vlada Južne Koreje je izvedla zelo krute racije v cerkvah. Vdrli so celo v našo vojaško bazo in pridobili informacije. Verjetno tega ne bi smeli storiti," je povedal.

Kar se tiče Trumpove objave na družbenih omrežjih, je Lee pojasnil, da ni minilo veliko časa, odkar je prejšnji predsednik razglasil vojno stanje in da zdaj izvajajo preiskavo. "Nismo neposredno preiskovali ameriške baze, ampak enoto Južne Koreje znotraj baze," je povedal in dodal, da lahko ameriškemu kolegu vse podrobneje pojasni kasneje.