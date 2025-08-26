Trump bi ministrstvo za obrambo preimenoval v ministrstvo za vojno

Ameriški predsednik Donald Trump meni, da so bili pod "ministrstvom za vojno" v času druge svetovne vojne vsi navdušeni nad zmagami ZDA

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek, dan po tem, ko so pripadniki nacionalne garde v Washingtonu začeli nositi orožje, odredil novo poostritev varnostnih ukrepov v prestolnici. Med drugim je naročil ustanovitev posebne enote garde in odredil zaposlitev dodatnih policistov in tožilcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je v začetku meseca odredil namestitev pripadnikov nacionalne garde v prestolnici, da bi zajezil domnevno razraščanje kriminala. V mestu je tako trenutno več kot 2200 gardistov, večinoma iz republikansko usmerjenih zveznih držav - Zahodne Virginije, Južne Karoline, Ohia, Misisipija, Louisiane in Tennesseeja.

"Sem človek z veliko zdrave pameti in pameten človek."



Donald Trump,

predsednik ZDA

V ponedeljek je nato odredil dodatne varnostne ukrepe v Washingtonu. Obrambnemu ministru Peteu Hegsethu je naročil ustanovitev posebne enote garde za javni red, v istem izvršnem ukazu je odredil tudi zaposlitev dodatnih policistov in tožilcev. V ločenem ukazu pa je med drugim odredil, da morajo biti vsi aretirani priprti v zveznem priporu.

Ob podpisu ukazov se je obregnil ob kritike, ki mu očitajo diktatorstvo. "Pravijo: 'Ne potrebujemo ga. Svoboda, svoboda. On je diktator. On je diktator.' Veliko ljudi pravi: Mogoče imamo radi diktatorja,'" je dejal, a hkrati vztrajal, da diktatorjev ne mara in da sam ni eden od njih. "Sem človek z veliko zdrave pameti in pameten človek," je dejal.

"V drugi svetovni vojni se je imenovalo ministrstvo za vojno. In zame to tudi je."



Donald Trump,

predsednik ZDA

Posebej je bil kritične do demokratskega guvernerja zvezne države Illinois JB Pritzkerja, ki je v nedeljo Trumpov načrt za napotitev garde v Chicago označil za zlorabo oblasti.

V ponedeljek je Trump nakazal še, da bi v prihodnje lahko spremenili ime obrambnega ministrstva. "V drugi svetovni vojni se je imenovalo ministrstvo za vojno. In zame to tudi je," je dejal in dodal, da so bili pod starim imenom vsi navdušeni nad zmagami ZDA, navaja Politico.

5YqVQRkZyfA

Dr3enxRHpy4

mKGQtTYQ3rs