»Zahtevamo, da naši voditelji ne vstanejo, dokler ne bo dosežen sporazum«

Po vsem Izraelu potekajo protesti, na katerih zbrani zahtevajo osvoboditev talcev, zajetih med napadom Hamasa 7. oktobra 2023, in končanje vojne v Gazi

Po vsem Izraelu danes potekajo protesti, na katerih zbrani zahtevajo osvoboditev talcev, zajetih med napadom Hamasa 7. oktobra 2023, in končanje vojne v Gazi. Protestniki pred načrtovanim sestankom varnostnega kabineta blokirajo več cest, v rokah držijo slike talcev in vihtijo izraelske zastave. Večji protest bo zvečer na Trgu talcev v Tel Avivu.

Protesti so se začeli ob 6.29 po lokalnem času. Ob tem času so namreč 7. oktobra 2023 pripadniki Hamasa napadli južni Izrael, ubili okoli 1200 ljudi in ugrabili najmanj 251 talcev. V ujetništvu v Gazi naj bi jih bilo še okoli 50, od tega naj bi jih bilo več kot 20 že mrtvih.

"Na mizi je ponudba. Zahtevamo, da se naši voditelji usedejo za pogajalsko mizo in ne vstanejo, dokler ne bo dosežen sporazum."



Hagit Chen,

predstavnica Foruma družin talcev

"Na mizi je ponudba. Zahtevamo, da se naši voditelji usedejo za pogajalsko mizo in ne vstanejo, dokler ne bo dosežen sporazum," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala predstavnica Foruma družin talcev Hagit Chen, katere sina so 7. oktobra 2023 ugrabili palestinski borci.

Protest med drugim poteka pred ameriškim veleposlaništvom v Tel Avivu, kjer so protestniki razvili izraelsko zastavo, navaja britanski BBC.

Nekatere glavne ceste po državi so medtem blokirane. Med njimi je avtocesta severno od Tel Aviva, na kateri so demonstranti zanetili ogenj. Zaprti so tudi deli avtoceste, ki Tel Aviv povezuje z Jeruzalemom, poroča časnik Times of Israel.

17qtyFqFaqA

ebH4XwB0d4Q