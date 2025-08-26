»Gre za nevarna dejanja agresije, ki jih je na naših tleh organizirala tuja država«

Avstralska vlada je islamsko republiko obtožila, da je organizirala lanskoletna antisemitska napada v Melbournu in Sydneyju, in sporočila, da je izgnala iranskega veleposlanika

Avstralski premier Anthony Albanese

© Wikimedia Commons

Avstralska vlada je danes Iran obtožila, da je organiziral lanskoletna antisemitska napada v Melbournu in Sydneyju, in sporočila, da je izgnala iranskega veleposlanika. Obenem je Canberra umaknila svojega veleposlanika v Iranu in ustavila delovanje tamkajšnjega veleposlaništva. V Teheranu so obtožbe zavrnili in napovedali povračilne ukrepe.

Avstralske obveščevalne službe so ugotovile, da je Iran v državi usmerjal vsaj dva antisemitska napada, je danes sporočil avstralski premier Anthony Albanese. Teheran naj bi stal za napadom na kavarno košer v Sydneyju oktobra 2024 in požigom sinagoge v Melbournu decembra istega leta. V nobenem od primerov ni bilo poškodovanih.

"Gre za izredna in nevarna dejanja agresije, ki jih je na avstralskih tleh organizirala tuja država," je na novinarski konferenci zatrdil Albanese. "To so bili poskusi spodkopavanja družbene kohezije in sejanja razdora v našo skupnost. To je popolnoma nesprejemljivo," je dodal in menil, da Iran verjetno stoji še za drugimi antisemitskimi napadi v državi.

"Gre za izredna in nevarna dejanja agresije, ki jih je na avstralskih tleh organizirala tuja država. To so bili poskusi spodkopavanja družbene kohezije in sejanja razdora v našo skupnost. To je popolnoma nesprejemljivo."



Anthony Albanese,

avstralski premier

Oblasti so iranskega veleposlanika Ahmada Sadeghija razglasile za nezaželeno osebo in tako njemu kot še trem uradnikom naložila, da morajo v sedmih dneh zapustiti državo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obenem je Canberra umaknila svojega veleposlanika iz Irana in ustavila delovanje tamkajšnjega veleposlaništva. Albanese je zagotovil, da so vsi avstralski diplomati na varnem v tretji državi, in napovedal opredelitev iranske Revolucionarne garde kot teroristične organizacije.

Zunanja ministrica Penny Wong je medtem spomnila, da gre za prvi izgon veleposlanika iz Avstralije po drugi svetovni vojni. Avstralce je pozvala, naj zapustijo Iran oz. ne potujejo tja. Je pa zagotovila, da bo država ohranila diplomatske stike z Iranom.

V Teheranu so obtožbe zavrnili. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Esmail Bagaei je ocenil, da je avstralska vlada ukrepe sprejela pod vplivom dogodkov v državi, vključno z nedavnimi protesti proti izraelskemu ravnanju v Gazi, da bi tako ublažila kritiko Izraela. Napovedal je še, da bo vsak "neprimeren in neupravičen" diplomatski ukrep naletel na povračilni odziv.

KCxvT0tAwAo

hnEVimBKPrs

y6bZD7s9xvA