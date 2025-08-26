Trump odpustil članico Fedovega odbora guvernerjev

Kot razlog za to je navedel obtožbe o hipotekarnih goljufijah oz. lažnih izjavah v hipotekarnih pogodbah

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek presenetil z odločitvijo, da odpusti članico odbora guvernerjev ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) Liso Cook. Kot razlog za to je navedel obtožbe o hipotekarnih goljufijah oz. lažnih izjavah v hipotekarnih pogodbah, poročajo tuje tiskovne agencije.

Trump je Cook poslal pismo, ki ga je delil na svojem družbenem omrežju Truth Social, v katerem je zapisal, da po njegovem "obstaja zadosten razlog za vašo razrešitev s položaja".

Ameriški predsednik ima sicer pri odstavljanju predstavnikov centralne banke zelo omejene možnosti. Ameriško vrhovno sodišče pa je nedavno zapisalo, da je to mogoče le iz "utemeljenih razlogov", kar bi se lahko nanašalo na zlorabo ali opustitev dolžnosti zaposlenega.

Trump je s svojo odločitvijo presenetil, čeprav je namero nakazal že nekaj dni prej. "Odpustil jo bom, če ne odstopi," je dejal novinarjem.

Cook se je pred kratkim soočila z nadzorom zaradi domnevnih nepravilnosti pri vlogah za hipoteke, na katere je opozoril direktor Zvezne agencije za financiranje stanovanj. Sporne naj bi bile njene izjave v zvezi z nepremičninami v Michiganu in Georgii.

Trump jo je obtožil "goljufivega in kriminalnega ravnanja v finančni zadevi" in dejal, da ne zaupa v njeno integriteto.

"Sporno ravnanje kaže na vrsto nepremišljenosti v finančnih poslih, ki postavlja pod vprašaj vašo usposobljenost in zaupanje v vas kot finančnega regulatorja."



Donald Trump,

ameriški predsednik

"Sporno ravnanje kaže na vrsto nepremišljenosti v finančnih poslih, ki postavlja pod vprašaj vašo usposobljenost in zaupanje v vas kot finančnega regulatorja," je poudaril.

Cook je v odzivu, poslanem prek odvetniške pisarne, zapisala, da Trump nima zakonske podlage in pooblastila, da bi jo odstavil z delovnega mesta, na katerega jo je leta 2022 imenoval njegov predhodnik Joe Biden.

"Še naprej bom opravljala svoje dolžnosti, da bi pomagala ameriškemu gospodarstvu," je dejala.

V odvetniški pisarni so napovedali, da bodo Trumpovo odločitev izpodbijali.

Trump medtem že mesece pritiska na Fed, ki ga vodi Jerome Powell, naj zniža obrestne mere, a neuspešno. Centralna banka namreč ostaja zaskrbljena glede inflacije, ki jo deloma poganja tudi predsednikova trgovinska politika.

Cook, po poklicu ekonomistka, se je odboru guvernerjev Feda pridružila maja 2022. Mandat bi ji potekel 31. januarja 2038. Pred imenovanjem je bila profesorica ekonomije in mednarodnih odnosov na državni univerzi v Michiganu.

sAnHD2zi2f0

s6bV-79FIEM

FNTxalKCUnY