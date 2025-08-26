Kaj se skriva za tistimi naslovi, ki nas morda ne pokličejo na prvi pogled?

Zmaj 'ma mlade v Postojni zajema glasbo, gledališče, športne aktivnosti, cirkuške in ostale ulične predstave, stand-up, ognjene spektakle ter delavnice

Gypsy Mambo Kočani Orkestar

© arhiv festivala

V Postojni se danes začenja 29. festival Zmaj 'ma mlade, ki bo z več kot 40 dogodki razgibal ulice, trge, parke in dvorišča, so zapisali organizatorji. Vsi dogodki so brezplačni in namenjeni vsem generacijam. Program zajema glasbo, gledališče, športne aktivnosti, cirkuške in ostale ulične predstave, stand-up, ognjene spektakle ter delavnice.

"Glasbeni oder bo gostil domače legende, sveže zasedbe in mednarodne goste," napovedujejo organizatorji. Za dinamičen vstop v festivalsko dogajanje bodo danes zvečer na parkirišču za občino poskrbeli Wiyaala & The Yaga Yagas in Kokosy. Kasneje bodo med drugim nastopili še Veja, Gypsy Mambo Kočani Orkestar, Pivo in čevapi, Tomaž Hostnik, Hibaku Jumoku, Recycleman in Koala Voice.

Otroški program so organizatorji opisali kot pisan, igriv in ustvarjalen. "Od kina do cirkusa na kvadrat, od rojstnodnevnih zabav do zelenih igral - otroci bodo ustvarjali, se smejali in se igrali," so prepričani.

"Glasbeni oder bo gostil domače legende, sveže zasedbe in mednarodne goste."



Organizatorji festivala

Gostili bodo tudi tri razstave. Cikel začenjajo v sredo v Mladinskem centru Postojna z razstavo stripov in risb Karoline Umetnine Tku je. V četrtek odpirajo fotografsko razstavo Sebastjana Zeliča z naslovom Ko živali pridejo k tebi v Avli SAZU. Prihodnjo sredo pa obiskovalce vabijo v Mladinski center Postojna na odprtje fotografske razstave Antonia Mitkovskega: Trenutki iz škatlice.

"Zmaj 'ma mlade je vedno bil in ostaja veliko več kot le festival večernih koncertov in predstav, zato je vredno preveriti, kaj se skriva tudi za tistimi naslovi, ki nas morda ne pokličejo na prvi pogled," so še zapisali v sporočilu za javnost.

Festival se bo zaključil 7. septembra.

Wa6dRi9cSb8

oqS29OWAe5w

Wdo9KpTwbyE