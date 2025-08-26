Ustavitev poštnih pošiljk / »Žal nam je, da smo morali sprejeti ta ukrep«

Pošiljke v ZDA ustavlja tudi Avstralija

Avstralija se je danes pridružila vrsti držav, ki so začasno ustavile nekatere poštne pošiljke v ZDA. Za to se je odločila zaradi "zapletenih in hitro razvijajočih se razmer" na področju carin, ki jih kroji ameriški predsednik Donald Trump.

Kot so sporočili z avstralske pošte Australia Post, do nadaljnjega ne bodo več sprejemali blaga, namenjenega pošiljanju v ZDA in Portoriko. Izjema bodo individualna darila, vredna manj kot 100 ameriških dolarjev, pisma in dokumenti, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Žal nam je, da smo morali sprejeti ta ukrep, a je bila zaradi zapletenih in hitro spreminjajočih se razmer potrebna začasna delna prekinitev, da bi lahko razvili in uvedli uporabno rešitev za naše stranke," je novico pospremil generalni direktor Australia Post Gary Starr.

"Žal nam je, da smo morali sprejeti ta ukrep, a je bila zaradi zapletenih in hitro spreminjajočih se razmer potrebna začasna delna prekinitev, da bi lahko razvili in uvedli uporabno rešitev za naše stranke."



Gary Starr,

generalni direktor Australia Post

Podoben ukrep so že sprejele tudi nekatere druge pošte - denimo v Avstriji, Belgiji, na Danskem, v Franciji, Nemčiji, Indiji in na Novi Zelandiji.

Od srede individualnih daril, dražjih od 100 dolarjev, in blaga za prodajo v ZDA tudi ne bo več mogoče pošiljati z Japonske. Prav tako so zaustavitev blagovne pošte v ZDA napovedali na Tajvanu.

Trumpova administracija je medtem sporočila, da bo z 29. avgustom odpravila davčno oprostitev za majhne pakete, ki vstopajo v ZDA.