»Voda, sanitarije in higiena niso privilegij, temveč temeljne človekove pravice«

Več kot dve milijardi ljudi še vedno nima dostopa do čiste pitne vode

Več kot dve milijardi ljudi po svetu oziroma vsak četrti prebivalec še vedno nimajo dostopa do varno upravljane čiste pitne vode, v poročilu ob svetovnem tednu vode opozarjata Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Sklad ZN za otroke (Unicef).

Izpostavljata še, da je več kot sto milijonov ljudi primorano piti vodo iz rek, ribnikov in kanalov.

Poročilo tudi kaže, da 3,7 milijarde ljudi nima dostopa do ustreznih sanitarij, 1,7 milijarde pa do osnovne higiene doma, piše na spletni strani WHO. To predstavlja tveganje za bolezni in večjo socialno izključenost, so opozorili.

Varno upravljana oskrba s pitno vodo in sanitarijami se sicer nanaša na dostop do pitne vode iz virov, ki se nahajajo v gospodinjstvu, brez onesnaženja, in so na voljo, ko jih potrebujemo, ter na dostop do higienskih stranišč, iz katerih se odpadne snovi obdelujejo in odstranjujejo na varen način.

Poročilo o napredku pri dostopu do pitne vode in sanitarij v gospodinjstvih s poudarkom na neenakostih, ki se nanaša na obdobje med letoma 2000 in 2024, razkriva, da je bil v zadnjem desetletju sicer dosežen določen napredek, vendar ostajajo velike vrzeli. Največje neenakosti občutijo ljudje, ki živijo v državah z nizkimi dohodki, v nestabilnih razmerah in v podeželskih skupnostih ter otroci in člani manjšinskih etničnih in avtohtonih skupin, so sporočili iz Unicefa Slovenija.

"Pri sedanjem tempu se obljuba o pitni vodi in sanitarijah za vsakega otroka vse bolj oddaljuje - kar nas opominja, da moramo ukrepati hitreje in drzneje, da dosežemo tiste, ki to najbolj potrebujejo."



Cecilia Scharp,

direktorica Unicefovega programa za vodo, sanitarije in higieno

WHO in Unicef v skupnem poročilu opozarjata, da svet še vedno ni na dobri poti, da bi do leta 2030 dosegel cilj splošne pokritosti s temi storitvami. Namesto tega se zdi, da je ta cilj vse bolj nedosegljiv.

"Voda, sanitarije in higiena niso privilegij, temveč temeljne človekove pravice," je ob tem poudaril Ruediger Krech, vršilec dolžnosti direktorja za okolje, podnebne spremembe in zdravje pri WHO. "Če želimo izpolniti obljubo o doseganju ciljev trajnostnega razvoja, moramo pospešiti ukrepe, zlasti za najbolj marginalizirane skupnosti," je dejal.

Direktorica Unicefovega programa za vodo, sanitarije in higieno Cecilia Scharp pa je izpostavila, da pomanjkanje dostopa do pitne vode, sanitarij in higiene ogroža zdravje, izobraževanje in prihodnost otrok. Te neenakosti so še posebej izrazite pri deklicah, ki pogosto nosijo breme zbiranja vode in se med menstruacijo soočajo z dodatnimi ovirami. Poročilo namreč kaže, da so v večini držav za zbiranje vode večinoma odgovorne ženske in dekleta.

"Pri sedanjem tempu se obljuba o pitni vodi in sanitarijah za vsakega otroka vse bolj oddaljuje - kar nas opominja, da moramo ukrepati hitreje in drzneje, da dosežemo tiste, ki to najbolj potrebujejo," je še dejala Sharp.