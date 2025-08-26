»Če nam magnetov ne bodo dali, jim moramo zaračunati 200-odstotne carine«

ZDA od Kitajske pričakujejo zanesljivo dobavo magnetov iz redkih zemelj

Če Kitajska ZDA ne bo zagotovila zanesljive dobave magnetov iz redkih zemelj, bi lahko ZDA na kitajski uvoz uvedle carine v višini do 200 odstotkov, je po poročanju tujih tiskovnih agencij v ponedeljek dejal ameriški predsednik Donald Trump.

"Morajo nam dati magnete. Če nam magnetov ne bodo dali, jim moramo zaračunati 200-odstotne carine ali kaj podobnega," je med srečanjem z južnokorejskim predsednikom Leejem Jaejem Myungom v Beli hiši dejal Trump.

Ameriški predsednik se zaveda, da bi takšni skrajni ukrepi ustavili trgovino s Kitajsko, a bi bilo to, kot je ocenil, sprejemljivo, če bi bilo potrebno.

Redke zemlje so ključne za sodobno tehnologijo, vključno s pametnimi telefoni, vetrnimi turbinami, električnimi vozili in vojaško opremo, pri čemer so magneti še posebej pomembni.

Kitajska je vodilna dobaviteljica teh zemelj na svetu, ZDA pa so močno odvisne od njihovega uvoza. Peking je ob nedavnem trgovinskem konfliktu že omejil izvoz redkih zemelj in magnetov.

ZDA in Kitajska so sicer v začetku meseca podaljšale trgovinsko premirje še za 90 dni. V tem času naj bi državi sklenili nov trgovinski dogovor ter se dogovorili tudi o redkih zemljah in čipih za umetno inteligenco.

Trump je aprila v okviru svoje ostre protekcionistične politike carine na uvoz kitajskega blaga v več korakih zvišal na 145 odstotkov, Peking pa je na to odgovoril z več zaporednimi dvigi carin do ravni 125 odstotkov.

Državi sta nato maja dosegli dogovor o znižanju vzajemnih carin za 115 odstotnih točk, na 30 in 15 odstotkov, za obdobje 90 dni. Ta rok bi se iztekel 12. avgusta, a je bil torej podaljšan še za 90 dni.

V Washingtonu ta teden pričakujejo kitajsko delegacijo pod vodstvom Lija Chengganga, piše ameriški Wall Street Journal.