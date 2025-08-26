Novinar Mladine bo šel v pekel

KOMENTAR DNEVA

"Dvaindvajsetega avgusta, na mednarodni dan spomina na žrtve nasilja zaradi vere, so slovenski škofje znova opozorili na kristjanofobijo v Sloveniji. Se pravi na sodobno preganjanje kristjanov, ki se ne kaže le v sovražnem govoru, napadih na duhovnike in župnije, v vandalskem uničevanju cerkva, kapelic, križev, v grožnjah duhovnikom in drugih vsekakor široke obsodbe vrednih dejanjih. Ne, kristjanofobijo prepoznavajo tudi v člankih, intervjujih, kolumnah in javnih izjavah, v katerih je kritična ost uperjena v Cerkev in stališča njenih predstavnikov."

"Strašen greh je tako storil novinar Dela, ko je objavil intervju s poljsko aktivistko, ki je pripovedovala o pogromih nad člani LGBT-skupnosti in množečih se omejitvah v zakonodaji o abortusu. Aktivistka si je namreč drznila kritizirati vlogo poljskih škofov. V pekel bo šel tudi novinar Mladine, ki si je v članku, podprtem z ugotovitvami uglednega, vernega zgodovinarja, drznil podvomiti, da je bila Cerkev upravičena do vrnitve gozdov in kasneje še do »nemoralno visoke« odškodnine zaradi nemožnosti uporabe. In na vekov veke se bosta v svetem ognju cvrli (podpisana) kolumnistka Dnevnika, ki je »javno diskriminirala krščanstvo«, ker v članku, kritičnem do spopadanja RKC s pedofilijo, ni naštela vseh cerkvenih smernic za boj s spolnimi zlorabami, in kolumnistka, ki je molilce za nerojene otroke pred ginekološko kliniko označila za fanatične."

(Novinarka Ranka Ivelja v kolumni za časnik Dnevnik o grešnikih, ki si upajo kritizirati cerkev)