Ali je smrt zaradi bomb sprejemljivejša od smrti zaradi stradanja?

IZJAVA DNEVA

"Ni dovolj pozivati Izrael, naj bo prijazen in dovoli vstop več tovornjakom, kot da bi več tovornjakov rešilo problem. Države odmetavajo pomoč iz zraka, da bi pomirile lastno vest, a Gaza ne potrebuje odmetavanja pomoči iz zraka, ni gorato območje. Ima dovolj kopenskih in morskih prehodov. Pomoč se odmetava iz zraka v zelo specifičnih situacijah in primer Gaze ni eden teh. Onkraj teh kozmetičnih ukrepov pa države niso izvajale dejanskega pritiska na Izrael. Najboljši primer tega je razprava o pridružitvenem sporazumu EU-ja z Izraelom. EU je ugotovil, da Izrael krši svoje obveznosti, ki izhajajo iz drugega člena sporazuma, s kršenjem človekovih pravic in mednarodnega prava, pa ni nikakor ukrepal, sprejel ni niti ukrepov, ki ne zahtevajo soglasja. Dejali so, da jim je Izrael obljubil, da bo dopustil vstop več tovornjakov. Ne gre samo za dovoljenje za vstop več tovornjakov, potreben je tudi varen dostop, Izrael pa je naredil vse, kar je lahko, da bi ga preprečil in omejil."

"Tudi, če bi Gazo preplavili s pomočjo, bi problem obstajal, dokler bi se bombardiranje nadaljevalo. Smo v položaju, ko se svet slabo počuti ob slikah shujšanih in izstradanih otrok, sprejema pa slike otrok, raztrganih na kose. Kot da je smrt zaradi bomb sprejemljivejša od smrti zaradi stradanja, čeprav sta obe povezani. Stradanje je tako prikrilo druge katastrofe. "

(Budur Hasan, raziskovalka organizacije za zaščito človekovih pravic Amnesty International, o tem, da izraelska dejanja v Gazi dokazujejo, da je stradanje, ki ga trpijo prebivalci okupiranega območja, načrtna politika Izraela in orožje v vojni; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)