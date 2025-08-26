»Pravica mora biti izvršena«

Združeni narodi (ZN) opozarjajo, da morajo izraelske preiskave pobojev v Gazi prinesti rezultate

Združeni narodi (ZN) so opozorili, da samo preiskave dejanj izraelske vojske v Gazi niso dovolj, temveč morajo te prinesti rezultate. Izrael je napovedal preiskavo napada na bolnišnico Naser na jugu Gaze, v katerem je bilo v ponedeljek ubitih najmanj 20 ljudi, med njimi več novinarjev. Napad je obsodilo več držav in organizacij, med njimi tudi EU.

"Pravica mora biti izvršena," je danes v Ženevi dejal predstavnik urada ZN za človekove pravice Thameen Al-Kheetan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Združeni narodi po izraelski napovedi preiskave ponedeljkovega napada, v katerem je bilo ubitih tudi več novinarjev, vztrajajo, da same preiskave niso dovolj, temveč mora Izrael zagotoviti, da privedejo do rezultatov in ustrezne odgovornosti.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v ponedeljek izrazil obžalovanje zaradi napada, ki ga je označil za "tragično nezgodo". Generalni sekretar ZN Antonio Guterres pa je ostro obsodil napad, ki je po vsem svetu sprožil val zgražanja in obsodb.

Tem so se danes pridružile tudi Nemčija, Velika Britanija in Evropska unija, v Bruslju pa je potekal protest novinarjev na pobudo Mednarodne zveze novinarjev (IFJ).

Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS)

"Včerajšnji poboj petih novinarjev, štirih zdravstvenih delavcev in številnih civilistov v Gazi (...) je popolnoma nesprejemljiv. Civilisti in novinarji morajo biti zaščiteni v skladu z mednarodnim pravom," je na spletni strani zapisala Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS).

Al-Kheetan je v današnji izjavi povedal še, da je bilo od začetka izraelske ofenzive 7. oktobra 2023 v Gazi ubitih najmanj 247 palestinskih novinarjev, zaradi česar "se postavlja veliko vprašanj o napadih na novinarje". "Ti novinarji so oči in ušesa celega sveta, zato jih je treba zaščititi," je dodal.

V ponedeljkovem napadu so bili ubiti Reutersov fotoreporter Husam Al-Masri, kamerman televizije Al Jazeera Mohamed Salama, sodelavka ameriške agencije Associated Press Mariam Abu Daka, dopisnik NBC News Moat Abu Taha in dopisnik različnih lokalnih medijev Ahmad Abu Aziz, še dva novinarja sta bila ranjena.

Številne novinarske in druge organizacije njihove smrti razumejo kot stopnjevanje namernih napadov na palestinske novinarje in kot neizpodbiten dokaz, da izraelska okupacija bije odkrito vojno proti svobodnim medijem.