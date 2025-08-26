»Boj proti antisemitizmu se ne sme izkoriščati kot orožje«

Macron zavrnil Netanjahujeve obtožbe

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v današnjem pismu izraelskemu predsedniku vlade Benjaminu Netanjahuju odločno zavrnil kritike izraelskega premierja glede spodbujanja antisemitizma v Franciji. Macron je opozoril, da se boj proti antisemitizmu, ne sme "izkoriščati kot orožje", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Te obtožbe o nedejavnosti v soočenju z nadlogo, proti kateri se borimo z vsemi močmi, so nesprejemljive in so žalitev za Francijo," je Macron zapisal v pismu, objavljenem v več francoskih časnikih.

"Boj proti antisemitizmu se ne sme uporabiti kot orožje in ne bo podžigal nesoglasij med Izraelom in Francijo," je še zapisal in ob tem pozval Netanjahuja h končanju vojne v Gazi.

Netanjahu je prejšnji teden kritiziral Francijo zaradi napovedi, da bo priznala Palestino. Francoskega predsednika Emmanuela Macrona je obtožil spodbujanja antisemitizma in dodal, da se je ta v Franciji okrepil po napovedi o priznanju Palestine.