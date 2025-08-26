26. 8. 2025 | Svet
Trump / »Če bo nekdo ubil nekoga v Washingtonu, bomo zahtevali smrtno kazen«
Ameriški predsednik trdi, da se s to zelo močno preventivo vsi strinjajo
Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal, da si bo za umore v Washingtonu prizadeval za smrtno kazen. Ukrep je del zatiranja, po mnenju Trumpa neobvladljivega, kriminala v ameriški prestolnici, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
"Če bo nekdo ubil nekoga v prestolnici Washington, bomo zahtevali smrtno kazen. To je zelo močna preventiva in vsi, ki so jo slišali, se z njo strinjajo," je Trump dejal na seji kabineta v Beli hiši.
Uvedba smrtne kazni za umore sledi Trumpovim ukrepom za zmanjšanje kriminala v ameriški prestolnici. V začetku meseca je namreč odredil namestitev pripadnikov nacionalne garde v Washington. V mestu je tako trenutno več kot 2200 gardistov, večinoma iz republikansko usmerjenih zveznih držav - Zahodne Virginije, Južne Karoline, Ohia, Misisipija, Louisiane in Tennesseeja.
Washington je smrtno kazen odpravil leta 1981. Prestolnica ima edinstveni pravni status, saj ne gre za zvezno državo in deluje v odnosu z zvezno vlado, ki omejuje njeno avtonomijo in kongresu daje nadzor nad lokalnimi zadevami.
V ponedeljek se je Trump pohvalil z večdnevnim nizom brez umorov v Washingtonu in dejal, da sprejema tudi ukrepe za polepšanje prestolnice. Ob tem je napovedal, da podobne ukrepe načrtuje tudi za Chicago, New York in Baltimore.
