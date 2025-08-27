Kako komunikacija med ljudmi in živalmi vpliva na politiko?

Zvočne instalacije, ki melodije protestnih pesmi spremenijo v ptičje oglašanje

V parku Schlossgarten v Karlsruheju je postavljen projekt Radical Climate Action Bird, ki raziskuje, kako komunikacija med ljudmi in živalmi vpliva na politiko. Umetnik skupaj s strokovnjaki s področij, kot so ornitologija, bioakustika in umetna inteligenca, razvija zvočne instalacije, ki melodije protestnih pesmi spremenijo v ptičje oglašanje.

Instalacija z oddajanjem sintetičnih ptičjih pesmi v javni prostor spodbuja lokalne ptice, da posnemajo melodije protestnih pesmi in jih postopoma vključijo v svoj naravni vokalni repertoar, piše na uradni spletni strani mesta Karlsruhe. Za črnega kosa, ki je znan po sposobnosti učenja, je še posebej verjetno, da bi lahko hitro sprejem nove pesmi in tako postal glas odpora.

Kot oblikovalec zvoka pri projektu sodeluje Aleksei Maier, za glasbeno in bioakustično raziskavo na terenu skrbi Andre Siering, za raziskave na področju umetne inteligence pa je odgovoren Bastian Kämmer.

Sieringovo delo na ta način odpira pomembna vprašanja o interakciji med človeškimi in neživimi oblikami življenja ter globokimi povezavami med tehnologijo in naravo, so še zapisali. Obenem je instalacija tudi kritična refleksija o vse večjem porastu nacionalističnih in neonacističnih idej.

Od leta 2019 v Karlsruheju kot Unescovem mestu medijskih umetnosti na javnih prostorih predstavljajo digitalno, interaktivno in virtualno umetnost, s čimer mesto spreminjajo v prizorišče inovativne, kolaborativne in omrežene medijske umetnosti. Kot piše na spletni strani, predstavljajo tako svetlobne umetnosti, video instalacije, interaktivne projekcije kot aplikacije, ki obravnavajo globalne probleme, kot so podnebna kriza, tehnološki razvoj in demokracija v dobi družbenih omrežij.