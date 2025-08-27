Elonu Musku končno uspel testni polet rakete Starship

Največja in najmočnejša raketa na svetu je nekaj časa letela v vesolju, po približno uri pa je padla v Indijski ocean

Po več neuspelih poskusih je podjetju SpaceX v torek vendarle uspel nov testni polet rakete Starship. Izstrelili so jo iz baze podjetja, ki je v lasti milijarderja Elona Muska, v Teksasu, nakar je največja in najmočnejša raketa na svetu nekaj časa letela v vesolju, po približno uri pa padla v Indijski ocean, poročajo tuje tiskovne agencije.

Deseti testni polet rakete doslej je bil prvotno načrtovan v nedeljo, a so ga dvakrat preložili - prvič zaradi odprave napake, drugič pa zaradi slabih vremenskih pogojev. V torek okrog 18.30 po lokalnem času je nato raketa vendarle poletela iz izstrelišča podjetja SpaceX v Teksasu.

Po približno sedmih minutah se je prva stopnja, imenovana Super Heavy, ločila od plovila in padla v Mehiški zaliv. Raketa se je nato še naprej vzpenjala do višine 200 kilometrov nad Zemljo, se podala okrog planeta in po približno 60 minutah padla v Indijski ocean.

Uspeh je na omrežju X naznanilo podjetje Space X in zapisalo, da je šlo za "vznemirljiv deseti tesni polet". Prvič doslej je podjetju pri testnem poletu uspelo izvesti tudi poskusno namestitev satelitov.

"Dobro delo ekipe Space X," je dogodek z zapisom na X pospremil Elon Musk.

Raketa je sestavljena iz približno 70 metrov dolge prve stopnje Super Heavy in 50 metrov dolge zgornje stopnje Starship, ki se po izstrelitvi ločita. Zasnovana je tako, da bo omogočala polete s človeško posadko na Luno in Mars.

Musk želi raketo brez posadke proti Marsu poslati prihodnje leto, SpaceX pa ima pogodbo tudi z ameriško vesoljsko agencijo Nasa za vrnitev astronavtov na Luno. Po treh zaporednih neuspelih poskusnih izstrelitvah rakete letos, so se sicer pojavljali dvomi o prihodnosti projekta.

Starship velja sicer za najmočnejšo raketo doslej. Ima dvakrat večji potisk kot rakete Saturn V, ki so poganjale misije Apollo, s katero so Američani pred desetletji potovali na Luno.

