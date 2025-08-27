Podpeško jezero neprimerno za kopanje

V Podpeškem jezeru so povišane vrednosti bakterij Escherichia coli in enterokokov

V Podpeškem jezeru so povišane vrednosti bakterij Escherichia coli in enterokokov, so pokazali vzorci, ki jih je odvzela Agencija RS za okolje. Jezero posledično ni primerno za kopanje, je objavila Občina Brezovica.

Kot so navedli na občini, je onesnaženje lahko posledica lokacije odvzema in padavin pred vzorčenjem, vseeno pa kopanje v jezeru do nadaljnjega odsvetujejo.

Medtem so rezultati vzorcev Rakitniškega jezera skladni s predpisi, voda pa je primerna za kopanje, so zapisali.