Washingtonska policija je v bližini Bele hiše aretirala moškega, ki je zažgal ameriško zastavo

Washingtonska policija je v torek sporočila, da je v ponedeljek zvečer v bližini Bele hiše aretirala moškega, ki je zažgal ameriško zastavo. To je storil v znak protesta proti izvršnemu ukazu predsednika Donalda Trumpa o prepovedi takšnih dejanj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Zažigam to zastavo v protest proti nezakonitemu fašističnemu predsedniku, ki sedi v tej hiši," je moški kričal v megafon v parku Lafayette ob Beli hiši. "Naša pravica iz prvega amandmaja je, da zažgemo to zastavo, ne glede na to, kaj pravi predsednik," je dodal domnevni vojni veteran in zažgal državni simbol ZDA.

Agentje tajne službe so gorečo zastavo pogasili z gasilnim aparatom, nato pa pridržali moškega, ki naj bi bil vojni veteran in odslužil 20 let.

Le nekaj ur pred tem je Trump podpisal odredbo, s katero je ministrstvu za pravosodje naložil, naj sproži sodne postopke proti zažigalcem zastave, čeprav odločitve vrhovnega sodišča pravijo, da je sežiganje ameriške zastave zaščiteno z ustavo, navaja AFP.

Vrhovno sodišče je namreč to določilo v prelomni sodbi iz leta 1989 v Teksasu, ko je po tesnem glasovanju razsodilo, da je sežiganje zastave zaščiteno s prvim amandmajem in odpravilo kazni za to dejanje.

Trump se je v ponedeljek ob podpisu odredbe skliceval na omenjeno sodbo, a trdil, da lahko obstajajo primeri, ko sežiganje zastave spada pod izjeme iz prvega amandmaja - na primer, če se s tem neposredno spodbuja nezakonito dejanje.

"Če zažgeš ameriško zastavo, boš dobil eno leto zaporne kazni. Ne dobiš deset let, ne dobiš enega meseca. Dobiš eno leto, kar se bo vpisalo v kriminalno evidenco in videli boste, da se bo sežiganje zastav takoj končalo," besede predsednika navaja ameriška tiskovna agencija AP.