Katere zahodne vrednote so tiste, od katerih se Slovenija oddaljuje?

KOMENTAR DNEVA

"Katera temeljna načela torej naša vlada spodkopava s priznanjem Palestine in sankcijami zoper Izrael in katere zahodne vrednote so tiste, od katerih se po mnenju katedralistov Slovenija na ta način oddaljuje? So to res tiste, zapisane v ustavah vseh zahodnih držav (demokracija, človekove pravice …), ali tiste, ki so jih in jih te države še zmeraj uveljavljajo po deželah, kjer živijo nebeli nekristjani (kolonizacija, množično pobijanje, ropanje naravnih bogastev …)? Glede na vse zapisano, očitno oboje. Prve za nas na Zahodu, druge pa za vse ostale."

(Kolumnist Bogdan Biščak o ponesrečeni izjavi Katedrale svobode, ki je Golobovi vladi očitala podporo Palestine; v komentarju za časnik Dnevnik)