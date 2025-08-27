Zelenski bo po novem mladim moškim do 22. leta dovolil odhod iz Ukrajine

Po ruski invaziji na Ukrajino pred tremi leti in pol je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v državi razglasil vojno stanje, ki vključuje tudi prepoved potovanja v tujino za vse moške med 18. in 60. letom, ki so primerni za vojaško službo

Ukrajinska vlada je kljub nadaljevanju vojne z Rusijo mladeničem, starim do 22 let, dovolila odhod iz Ukrajine. S tem je po poročanju tujih tiskovnih agencij omilila prepoved, ki zaradi vojnega stanja velja za vse Ukrajince med 18. in 60. letom, ki so primerni za vojaško službo.

Premierka Julija Sviridenko je v torek na Telegramu sporočila, da lahko med vojnim stanjem mladeniči, stari med 18 in 22 let, neovirano prečkajo mejo. Pojasnila je, da uredba velja za vse nabornike v tej starostni skupini, kot pomembno pa je izpostavila, da Ukrajinci, ki so iz različnih razlogov že v tujini, ne izgubijo povezav z domovino.

Ukrajinska premierka Julija Sviridenko je sporočila, da lahko med vojnim stanjem mladeniči, stari med 18 in 22 let, neovirano prečkajo mejo.

Notranji minister Igor Klimenko je ukrep utemeljil s tem, da želijo dati mladim več možnosti za študij v tujini, da bodo po vrnitvi lahko prispevali k razvoju države.

Izjeme so bile možne le s posebnim dovoljenjem. Kljub temu so tisoči pobegnili v tujino, da bi se izognili vpoklicu.

Nov ukrep sicer ne bo vplival na sedanjo mobilizacijo, navaja nemška tiskovna agencija dpa. V skladu z zakonom lahko namreč za boje na fronti vpokličejo samo moške od 25. leta starosti naprej, medtem ko se mlajši lahko prijavijo le kot prostovoljci.

Po podatkih Združenih narodov je zaradi vojne v tujino, predvsem v evropske države, pobegnilo 5,6 milijona Ukrajincev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

