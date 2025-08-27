Bo tudi Hrvaška priznala Palestino?

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je danes po srečanju s palestinsko zunanjo ministrico Varsen Agabekjan Šahin v Zagrebu pozval vlado, naj sproži postopek za priznanje Palestine

Hrvaški predsednik Zoran Milanović in palestinska zunanja ministrica Varsen Agabekjan Šahin

© Urad hrvaškega predsednika

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je danes po srečanju s palestinsko zunanjo ministrico Varsen Agabekjan Šahin v Zagrebu pozval vlado, naj sproži postopek za priznanje Palestine. Ministrico je sprejel tudi premier Andrej Plenković, ki je izrazil zaskrbljenost zaradi humanitarne krize v Gazi, priznanja Palestine pa ni neposredno omenil.

Milanović se je z Agabekjan Šahin, ki je na uradnem obisku v Zagrebu, pogovarjal o razmerah v Gazi. Najostreje je obsodil izraelske napade na civiliste ter napovedano vojaško zavzetje in okupacijo Gaze, ki je po njegovem mnenju ni mogoče upravičiti, so sporočili iz njegovega urada.

Ministrici je predstavil svoje stališče, da je edina pravična rešitev vojne priznanje obstoja dveh držav - Izraela in Palestine.

"Hrvaška mora priznati Palestino kot korak k zaustavitvi vojne in humanitarne katastrofe v Gazi. Priznanje pravic palestinskega naroda do lastne države je edini način za vzpostavitev trajnega miru na Bližnjem vzhodu," je poudaril Milanović.

"Hrvaška mora priznati Palestino kot korak k zaustavitvi vojne in humanitarne katastrofe v Gazi. Priznanje pravic palestinskega naroda do lastne države je edini način za vzpostavitev trajnega miru na Bližnjem vzhodu."



Zoran Milanović,

hrvaški predsednik

Napovedal je, da se bo v okviru svojih ustavnih pristojnosti odločno zavzemal za to, da Hrvaška čim prej prizna Palestino. Vlado je pozval, naj v saboru sproži postopek za priznanje.

Agabekjan Šahin se je v Zagrebu srečala tudi s Plenkovićem. Pogovori so bili osredotočeni na trenutne razmere v Gazi ter na hrvaška in mednarodna prizadevanja za iskanje trajne politične rešitve, so sporočili iz vlade.

Plenković je izrazil zaskrbljenost zaradi hude humanitarne krize v Gazi ter se odločno zavzel za takojšnjo prekinitev ognja, izpustitev vseh talcev, zaščito civilistov in nemoteno dostavo pomoči ogroženemu prebivalstvu, zlasti otrokom.

Hrvaška vlada po njegovih besedah ostaja dosledno zavezana trajnemu miru in varnosti, ki ju je mogoče doseči izključno z rešitvijo dveh držav, v kateri bi Izrael in Palestina živela drug ob drugem znotraj medsebojno in mednarodno priznanih meja.

Poudaril je, da zato podpira politični proces, ki vodi k temu cilju, v okviru Evropske unije in širše mednarodne skupnosti.

Agabekjan Šahin se je pred prihodom na Hrvaško mudila v Sloveniji, kjer se je v ponedeljek in torek sestala s političnim vrhom. V okviru obiska je z zunanjo ministrico Tanjo Fajon podpisala memorandum o soglasju o razvoju odnosov med državama, vzpostavljenih po lanskem slovenskem priznanju Palestine.

2iFA_OIDtdA