»Putinov cilj je razklati Zahod«

IZJAVA DNEVA

"Donald Trump je na vrhu, ki ga je gostil, doživel po svoje ponižujoč poraz. Gostu iz Moskve je dal prav vse, v zameno pa ni dobil čisto nič. Wolfgang Ischinger, nekdanji vodja münchenske varnostne konference, je v nogometnem žargonu dejal, da se je dvoboj končal z rezultatom 1:0 za Putina. Nobenega premirja, nobenih sankcij, nobenega napredka. Čisto razočaranje. Pravzaprav je bilo še huje. Donald Trump je na Aljaski v bistvu dokončno legitimiziral rusko politiko do Ukrajine in Zahoda. In s tem Rusijo naredil spet veliko."

"Donald Trump v bistvu ne razume, kaj pravzaprav hoče Putin. Njegov cilj je razklati Zahod in oslabiti enotnost, kar mu s Trumpovo pomočjo lepo uspeva. Ameriški predsednik je namreč že pred meseci ukinil pomoč neodvisnim in opozicijskim ruskim medijem. In zdaj po malem, korak za korakom, popušča tudi pri sankcijah."

(Nekdanji dopisnik in publicist Branko Soban o tem, da Donald Trump v bistvu ne razume, kaj pravzaprav hoče Putin; via Delova Sobotna priloga)