IZJAVA DNEVA

"Človeški možgani so bolj prožni in veliko bolj plastični, kot smo domnevali doslej. Gre za nevroplastičnost oziroma sposobnost, da se z učenjem spreminjajo. In ta spoznanja nam vzbujajo veliko upanje. Po drugi strani pa moramo opozoriti, da gre za organ, ki ga lahko 'ugrabijo' hude stiske in travmatične izkušnje. Zato je pomembno, kako ravnamo z našimi možgani in da jih uporabljamo usmerjeno, z določenim namenom."

"Raziskave so pokazale, da bi bil svet lahko precej boljši, če bi pozitivnemu razmišljanju vsak dan namenili približno toliko časa, kot ga povprečen človek porabi za ščetkanje zob. Že pet minut na dan bi zadoščalo, da bi se naš svet spremenil na bolje."

(Ameriški psiholog in nevroznanstvenik Richard J. Davidsona o delovanju človeških možganov; v intervjuju za Nedelo)