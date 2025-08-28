»Lakota v Gazi je kriza, ki jo je povzročil človek«

Izjavi držav članic Varnostnega sveta Združenih narodov (ZN), med njimi Slovenija, se niso pridružile le ZDA

Članice Varnostnega sveta Združenih narodov, med njimi Slovenija, so v sredo nedavno razglašeno lakoto v Gazi označile za krizo, ki jo je povzročil človek. Izjavi se niso pridružile le ZDA. Preostalih 14 članic je ob tem opozorilo, da je uporaba lakote kot orožja v vojni v nasprotju z mednarodnim humanitarnim pravom.

"Uporaba lakote kot orožja v vojni je v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom jasno prepovedana. Lakota v Gazi se mora nemudoma ustaviti," so članice zapisale v skupni izjavi po srečanju, ki je potekalo na pobudo Slovenije in Gvajane.

Izjavi se niso pridružile le ZDA, ki so izrazile dvom v verodostojnost poročila pobude ZN za celovito klasifikacijo faz prehranske varnosti (IPC). Ta je lakoto v mestu Gaza in njegovi okolici uradno razglasila minuli petek.

Po besedah vršilke dolžnosti ameriške veleposlanice Dorothy Shea poročilo ne izpolnjuje meril glede verodostojnosti in celovitosti. Enega od avtorjev poročila je tudi obtožila, da ima "dolgo zgodovino pristranskosti do Izraela", a ga ni poimensko izpostavila.

Kljub temu je dejala, da je lakota v enklavi resničen problem in da tam obstajajo humanitarne potrebe, ki da jih je treba zadovoljiti. "Zadovoljevanje teh potreb je za ZDA prednostna naloga," je dodala.

Da je treba lakoto in širšo humanitarno krizo v Gazi nemudoma odpraviti, Izrael pa da mora spremeniti svojo politiko, je na omrežju X po srečanju izpostavila tudi slovenska misija pri ZN.