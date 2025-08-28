Ursula von der Leyen / »Zgrožena sem nad napadom Rusije, v katerem so bile zadete tudi pisarne EU«

Predsednica Evropske komisije je zaradi nedavnih ruskih napadov napovedala ohranitev pritiska na Moskvo

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po današnjem ruskem napadu na Kijev, v katerem je bilo poškodovano tudi poslopje delegacije EU v Ukrajini, napovedala ohranitev pritiska na Rusijo. Komisija bo po njenih besedah kmalu predstavila predlog 19. svežnja sankcij proti Moskvi zaradi njene agresije na Ukrajino.

"Zgrožena sem nad napadom na Kijev, v katerem so bile zadete tudi pisarne EU," je danes dopoldne v Bruslju povedala von der Leyen, ki je pred tem govorila z namestnikom veleposlanika EU v Kijevu. Po njenih navedbah sta ponoči 50 metrov stran od sedeža delegacije v 20 sekundah padli dve raketi, pri čemer pa ni bil poškodovan noben član osebja.

Na komisiji so kasneje pojasnili, da je predstavništvo unije v Kijevu povsem operativno, ni pa še znano, kje bo osebje v času odprave škode v prostorih delovalo.

"To je še en bridek opomnik, kaj je na kocki. Kaže, da Kremlja ne bo nič ustavilo pri teroriziranju Ukrajine, slepem pobijanju civilistov - moških, žensk in otrok - in celo ciljanju Evropske unije. Zato ohranjamo maksimalni pritisk na Rusijo, zaradi česar zaostrujemo naš režim sankcij," je povedala predsednica komisije.

Napovedala je, da bo komisija kmalu predstavila predlog 19. svežnja sankcij proti Moskvi zaradi njene agresije na Ukrajino, in dodala, da bodo nadaljevali tudi delo v povezavi z zamrznjenim ruskim premoženjem, da bi prispevali k obrambi in obnovi Ukrajine.

O nadaljnji podpori Ukrajini, vključno s sankcijami in uporabi zamrznjenega ruskega premoženja, bodo sicer v soboto na neformalnem zasedanju v Koebenhavnu govorili zunanji ministri EU. Že v petek pa bodo o vojaški podpori Ukrajini na Danskem razpravljali obrambni ministri članic.

S predstavniki veleposlaništva v Kijevu je dopoldne govorila tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas, ki je napovedala, da bo Evropska služba za zunanje delovanje zaradi napada še danes na pogovor poklicala ruskega odpravnika poslov v Bruslju.

Rusija je ponoči izvedla nov obsežen napad na ukrajinsko prestolnico, v katerem je bilo po zadnjih podatkih ubitih najmanj 15 ljudi, več kot 40 pa ranjenih.

Napad so poleg von der Leyen med drugim obsodili ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in evropska komisarka za širitev Marta Kos.