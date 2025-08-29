Napad na Ameriko

Amerika res nima sreče – izvolila je lunatika, ki ponoči ne more spati. In ker ne more spati, počne strašne, bedaste, grozljive, krute, nore, sadistične, lunatične reči. Neprestano. Non stop.

Amerika res nima sreče – izvolila je lunatika, ki ponoči ne more spati. In ker ne more spati, počne strašne, bedaste, grozljive, krute, nore, sadistične, lunatične reči. Neprestano. Non stop.

Zdaj hoče anektirati Kanado – zdaj Grenlandijo. Zdaj hoče anektirati Panamski prekop – zdaj Gazo. Zdaj psuje Kitajsko, ker je Kitajska – zdaj ji prodaja čipe. Zdaj grozi Indiji, ker kupuje rusko nafto – zdaj grozi Južni Afriki, češ da izvaja »genocid nad belci«. Zdaj slavi norega marsovca, ki maha z motorko – zdaj ga psuje. Zdaj psuje medije in komike – zdaj oznanja ideologijo »Blut und Boden«.

Zdaj se s Putinom pogaja o evropski vojni brez prisotnosti predstavnikov Evropske unije – zdaj Evropski uniji očita, da so jo »ustanovili le zato, da bi zjebali Ameriko« (mar ni bilo ravno nasprotno – mar niso Amerike ustanovili zato, da bi zjebali Evropo?).

Zdaj demokracijo ruši v imenu demokracije in v jeziku demokracije – zdaj radira in uničuje socialno državo. Zdaj otrokom iz revnih družin odpove subvencioniranje prehrane – zdaj ukinja ministrstvo za izobraževanje. Zdaj odpusti na stotisoče javnih uslužbencev – zdaj kadrovsko povsem osiromaši gozdno službo, s čimer gozdove prepusti stihiji, odmiranju, katastrofam, požarom. Zdaj na Nacionalni upravi za oceane in ozračje odpusti na stotine uslužbencev, s čimer pomorce in kmete prepusti negotovosti, kaosu, katastrofam, cunamijem – zdaj odpravlja Zvezno agencijo za posredovanje v nesrečah, s čimer Ameriko spreminja v deželo visokega tveganja.

A ne more in ne more spati.

Vse tiste silne kupčije – z Evropsko unijo, Japonsko in Korejo – so le blef. Putin ne uboga, Netanjahu še naprej mirno čisti Gazo. Jeffrey Epstein pa noče in noče stran. Trump potrebuje vojne.

Zdaj v ukrajinski vojni vidi le nepremičninski posel – zdaj ga vidi v premirju. Zdaj napade Iran – zdaj Jemen. Zdaj proti Venezueli pošlje križarke – zdaj proti Rusiji pošlje jedrske podmornice. Zdaj zaganja vojni stroj – zdaj terja Nobelovo nagrado za mir. Zdaj hodi po strehi Bele hiše – zdaj upa, da bo šel vsaj v nebesa.

A res ne more spati.

Zdaj s svojimi potezami, ukrepi, izsiljevanjem, carinami, trgovinskimi vojnami in »kupčijami« destabilizira svet – zdaj s svojimi surovimi »rekordnimi« deportacijami »ilegalnih« priseljencev razbija družine in zmanjšuje delovno silo, ki jo potrebuje ameriško gospodarstvo (in predvsem kmetijstvo, od Iowe do Nebraske), da ohranja margino in prednost pred svetovno konkurenco.

Zdaj nabija carine na proizvode, recimo na banane, ki jih v Ameriki sploh ne bi mogli proizvesti – zdaj nabija carine na proizvode, recimo na športne copate, katerih proizvodnja bi bila v Ameriki preprosto predraga, da bi se je sploh kdo lotil.

Zdaj slavi čisti kapitalizem in nevidno roko prostega trga – zdaj hoče z državnim nakupovanjem delnic v velikih podjetjih (recimo v korporacijah Intel, Nvidia in US Steel), protekcionizmom in merkantilizmom v slogu svojih idolov, kot so Vladimir Putin, Xi Jinping, Narendra Modi in Kim Džong Un, furati pajdaški državni kapitalizem.

Zdaj napove vojno znanosti – zdaj napove vojno umetnosti. Zdaj napada elite – zdaj terorizira revne. Zdaj revnim odpove zdravstveno zavarovanje, Medicaid – zdaj poseka subvencije za medicinsko raziskovanje, humanistične vede, muzeje in umetnost.

Spati pa še kar ne more.

Zdaj s svojimi »poslovnimi« norostmi kliče recesijo – zdaj stagflacijo. Zdaj s svojimi »genialnimi« potezami draži špecerijo – zdaj duši trošenje. Zdaj odganja turiste – zdaj tuje investitorje. Zdaj slabi gospodarstvo – zdaj dolar. Zdaj zatira univerze – zdaj LGBTQ+. Zdaj uničuje davčni sistem – zdaj zdravstvo. Zdaj okolje – zdaj planet.

A še kar ne more in ne more spati.

Zdaj deportira tistega, ki kaj narobe reče – zdaj turistom in tujim študentom, ki so ga kdaj kritizirali ali smešili na družabnih omrežjih, grozi s prepovedjo vstopa v Ameriko. Zdaj je v vojni s teorijo spola – zdaj s programom raznolikosti, enakosti in vključevanja. Zdaj ljudi sili v samocenzuriranje, skrivanje in samoponiževanje – zdaj podžiga strah, tesnobo in paranojo. Zdaj širi iracionalizem – zdaj zlorablja oblast. Zdaj primitivizira klimo – zdaj fašizira družbo.

Trump je groteskna in kičasta – pač popolna – personifikacija pošastnega kapitala, ki nikoli ne spi.

Dan osvoboditve

In še vedno absolutno nikakor ne more in ne more in ne more spati.

Zdaj z nacionalno gardo napade in okupira Los Angeles – zdaj z nacionalno gardo napade in okupira Washington. Za Los Angeles je rekel, da ga hoče osvoboditi. Zavzetje in militarizacijo Washingtona, »enega izmed najnevarnejših mest na svetu«, je napovedal z besedami: »To bo dan osvoboditve v D. C.-ju!« Obe mesti, Los Angeles in Washington, imata demokratski županji. Obe sta temnopolti. Trump, najbolj rasističen in najbolj mizogin ameriški predsednik v sodobni zgodovini, hoče zlomiti ves odpor, vso opozicijo, vso drugačnost – vsa mesta, ki se mu upirajo, vsa mesta, ki so pod demokratsko upravo, vsa mesta, ki ilegalnim priseljencem dajejo zatočišče, vsa mesta, ki se mu nočejo podrediti, vsa mesta, ki se mu ne prilizujejo in klanjajo, vsa mesta, ki jih »preplavlja kriminal« in ki so »zunaj nadzora«, kot pravi. Vsa mesta, ki so »a mess« – in ki potrebujejo »pomoč«. Pokazal jim bo vraga! Ne le kriminalcem, ampak tudi brezdomcem, ki jih omenja v isti sapi kot kriminalce (in ki v Washingtonu, kot pravi, niso več dobrodošli). Zato je tudi Chicagu (Illinois) zagrozil z invazijo nacionalne garde in okupacijo. In New Yorku. In Oaklandu (Kalifornija). In Baltimoru (Maryland). »Uredil« jih bo, kot sam pravi. Vsa ta mesta, ki jih je treba zaradi silovitega kriminala »urediti« in »osvoboditi«, imajo črnske župane. Trumpova enačba je rasistična: tam, kjer so črnci, cveti kriminal! Črnci prinašajo kriminal! Črnci = kriminal. Obenem pa Trump kriminalizira opozicijo. Demokrati – liberalni »pedofili« in »satanisti«, kot jih prikazuje teorija zarote QAnon – spodbujajo kriminal! Demokrati so kriminalci! Kriminalci pa so zato, ker so na ideološko napačni strani.

Trump grozi: »Naša mesta bomo naredili zelo, zelo varna.« Ja, varna – varna za avtokracijo. Varna za antidemokracijo. Varna za Trumpov brend fašizma. »In to niti ne bo težko.« A če bo treba, bo v ta mesta poslal tudi redno vojsko. Tako pravi.

»Ko bomo tu opravili, gremo na naslednjo lokacijo, ki jo bomo prav tako naredili varno.«

Trump, blaženi idiot, hoče ukrotiti, standardizirati, harmonizirati, uravnotežiti, uskladiti, sinhronizirati, trumpizirati Ameriko.

In to bo storil, pa čeravno ustava to prepoveduje. Predsednik ne more in ne sme na svojo roko angažirati nacionalne garde – to lahko stori le v sodelovanju z guvernerjem te ali one zvezne države. Vrhovni poveljniki nacionalnih gard so guvernerji. Washington ima, ker je glavno mesto, poseben status, zato je Trump tam lahko angažiral in federaliziral nacionalno gardo. Los Angeles nima kakega posebnega statusa, a je Trump – ki Američanom zdaj počne to, kar so Američani prej počeli v deželah »tretjega« sveta – kljub temu mirno angažiral in federaliziral kalifornijsko nacionalno gardo.

Ne bi je smel. To je bilo protiustavno. A Trump se ne meni za ustavo. Naj se z njo ukvarja vrhovno sodišče! Vrhovno sodišče naj presodi, kaj je ustavno in kaj ne. Predsednik tudi vojske ne more angažirati na ameriških tleh, ali natančneje – ne more in ne sme ji dati policijskih pooblastil. Trump bo to storil. Vseeno mu je, kaj pravi zvezna zakonodaja. Vrhovno sodišče naj presodi, kdo ima prav, on ali zvezna zakonodaja. On ali ustava. Kar pa ne bo težko – vrhovno sodišče je itak njegovo. Avtoritarni, avtokratski, fašistoidni krog je s tem sklenjen. S tem pa je lansiran tudi Trumpov brend policijske države. Trump, blaženi idiot, hoče ukrotiti, standardizirati, harmonizirati, uravnotežiti, uskladiti, sinhronizirati, trumpizirati Ameriko. Kot bi rekli nacisti – izpeljati hoče Gleichschaltung, totalni in totalitarni nadzor nad vsemi vidiki ameriške družbe, od gospodarstva in politike do kulture, medijev in izobraževanja.

Toda ironično: v Washingtonu, nad katerega je Trump poslal nacionalno gardo (in svoj brend policijske države, ki je prišel v paketu z množičnim odpuščanjem v javnem sektorju, zastraševanjem in sekanjem zveznih agencij ipd.), ni nobenih večjih protestov. Le nekaj aktivistov antifašistične skupine Refuse Fascism je protestno zakorakalo proti Beli hiši. Ne, kakega resnejšega odpora in upora ni bilo. In ne, ljudstvo ni vstalo, pa četudi so demokrati tam, v Washingtonu D. C., na zadnjih volitvah dobili 90 odstotkov glasov! O demokratih ni ne duha ne sluha. Nihče si nič več ne upa. Poskrili so se. Potuhnili. Zmrznili so. Od strahu. In groze. In utrujenosti, zgaranosti, izčrpanosti od Trumpa.

Trumpove impersonacije Putina

Trump je Ameriko prestrašil, šokiral in stravmatiziral. To je storil dobro načrtovano in organizirano, nenadno, sistematično in nenavadno disciplinirano – brez taktiziranja in v tempu fašističnega stroja. Da bi vse dvomljivce, skeptike, disidente in kritike čim bolj prestrašil (in dokončno utišal), je agente FBI te dni poslal celo nad razvpitega Johna Boltona, neokonservativnega hardlinerja, svojega nekdanjega svetovalca za državno varnost, ki se je po tem, ko ga je odpustil, prelevil v njegovega velikega in odločnega in brezkompromisnega in glasnega kritika – o svojem službovanju pod Trumpom je že leta 2020 objavil celo knjigo Soba, v kateri se je zgodilo (The Room Where It Happened), ki je Trumpa tako razbesnela (povsem je nekompetenten, o zunanji politiki pa nima pojma, je zapisal), da ga hoče še vedno preiskovati in potopiti. Od tod jutranja, navsezgodnja »šokantna« racija pri »nizkotnežu« Boltonu, doma in v pisarni. Trumpovo maščevanje je atipično za zahodnega politika, a vedno pride na pravi naslov. Zato deluje putinovsko, zastrašujoče, morasto. Če že nad svoje kritike z desne pošilja FBI, kaj bo šele poslal nad svoje kritike z leve?!

Njegovi kritiki z leve imajo zagotovo že občutek, da živijo v Rusiji. Občutek, da živijo v Rusiji, dobi slavnostno potrdilo vsakič, ko začne Trump o Ukrajini in ukrajinski vojni govoriti tako, kot da je Putin – vojna se je začela zaradi Krimskega polotoka, ki ga je Ukrajina hotela nazaj (kar je bilo za Rusijo »zelo žaljivo«), in zaradi Nata, saj Rusija na svoji meji ni hotela zahodnega »sovražnika«, je Trump razlagal v intervjuju na kanalu Fox News in dodal, da je Ukrajina šibkejša od Rusije in da ne bi smela začeti te vojne. »Ne napadeš države, ki je desetkrat večja od tvoje.« Trump res nima pojma – misli, da je Ukrajina napadla Rusijo. Ha.

Trump kanalizira Putina, ki ga je Trump sprejel z rdečo preprogo (namesto da bi ga izročil Mednarodnemu kazenskemu sodišču), ki se je ob odhodu z Aljaske smehljal (očitno je dobil, kar je hotel) in ki od vseh Rusov pričakuje, da mu bodo laskali in se mu prilizovali. Trump to – nenehno laskanje in prilizovanje – pričakuje in terja od Američanov.

Da kanalizira Putina (oh, in Xi Jinpinga pa Kim Džong Una), je pokazal tudi s tem, ko je dal odpustiti Jeffreyja Krusa, direktorja vojaške obveščevalne službe, ker so njegovi analitiki izračunali, da je Trumpovo bombardiranje na iranskih jedrskih objektih povzročilo razmeroma malo škode (Trump je trdil, da so bili objekti »uničeni«), in ko je dal odpustiti Eriko McEntarfer, komisarko urada za statistiko trga dela, sicer vrhunsko ekonomistko, ker so njeni analitiki izračunali, da se je v Ameriki brezposelnost povečala. Trump, ki je trdil, da se je »neverjetno« znižala, je oznanil, da so podatki, ki jih je objavil urad, le navaden »nateg, s katerim so hoteli republikance in MENE prikazati v slabi luči«.

Ja, Putin, Xi in Un bi mu navdušeno prikimali. V diktaturah in avtokracijah so »slabe« statistike vedno napačne – in prepovedane. Pravilne so le »dobre« statistike. Vse statistike morajo potrditi, da je to, kar počne veliki vodja, najboljše in optimalno in rekordno in fantastično in perfektno. Zato je Trump, ki je zadnjič v intervjuju za televizijsko mrežo CNBC naložil, da mu javnomnenjske ankete kažejo več kot 70-odstotno podporo (»najboljši rezultati anket, kar sem jih kdaj imel«, čeprav mu je Gallup nedavno nameril le 37 odstotkov), za komisarja urada za statistiko trga dela imenoval E. J. Antonija, totalnega lojalista, kimavca (z desničarskega inštituta Heritage, sodelavca pri zloglasnem »Projektu 2025« ipd.), ki bo vse statistike priredil in prilagodil njegovim željam.

Trump hoče vsem zapreti usta. Tistim, ki so levo od njega in od katerih terja, da molčijo, in tudi onim, ki so na njegovi strani in od katerih terja, da govorijo le to, kar hoče slišati.

A Trump, ki zelo rad imitira in kanalizira diktatorje (»Ko Kim Džong Un govori, ljudje sedijo in poslušajo. Hočem, da to počnejo tudi moji ljudje.«), s svojo »vojno proti kriminalu« imitira in kanalizira tudi Nayiba Bukeleja, predsednika Salvadorja, ki se ima za »najbolj kul diktatorja na svetu«. Leta 2019, ob izvolitvi, je napovedal, da bo »očistil« Salvador, kar je potem tudi storil, in sicer tako, da je dal zapreti vse kriminalce in gangsterje, člane tolp MS-13 in Barrio 18, in vse, ki so bili z njimi povezani ali pa so bili osumljeni sodelovanja z njimi. Ječe, v katere je – navadno kar brez sojenja – strpal 110 tisoč ljudi, je napolnil do vrha. Potem je razglasil »izredne razmere« ter začel množično in sistematično zapirati voditelje civilne družbe, aktiviste, disidente, sindikaliste, okoljevarstvenike in branilce zajetij pitne vode. Številni so »izginili«. Številni so v ječah umrli. Sindikate in organizacije, ki so ga motili, je kriminaliziral, ukinil, prepovedal. Demokracija, vladavina prava in človekove pravice ga ne zanimajo več. Vse ustavne sodnike, ki mu niso kimali, je zamenjal s sodniki, ki mu kimajo. Bukele, hipsterski populist, fašizirani skrajni desničar, »salvadorski Trump«, je Salvador »očistil«, da bi prišel do absolutne oblasti, in res jo je osvojil. Do absolutne oblasti je prišel pod pretvezo »vojne proti kriminalu«. To pretvezo je uporabil tudi Trump.

Kot bi rekli nacisti – Trump hoče izpeljati Gleichschaltung, totalni in totalitarni nadzor nad vsemi vidiki ameriške družbe, od gospodarstva in politike do kulture, medijev in izobraževanja.

Ne pozabite pa, da vsi Američani vedo, da je Trump pokvarjen, skorumpiran, a nihče ne pisne, saj se vsi še predobro zavedajo, da mu nič ne morejo. In zdaj pomislite: mar se nekaj takega ne dogaja tudi v totalitarnih režimih – ljudje vedo, da je vse narobe, a obenem se zavedajo, da nič ne morejo? Ni odpora. Ni protesta.

Doktrina šoka

Ne, o renesansi ameriške proizvodnje, ki jo je napovedoval Trump, ni ne duha ne sluha. Milijarde, ki naj bi zaradi carin »letele v Ameriko«, se nikjer ne poznajo. Vse tiste silne kupčije – z Evropsko unijo, Japonsko in Korejo – so le blef. Putin ne uboga, Netanjahu še naprej mirno čisti Gazo. Jeffrey Epstein pa noče in noče stran. Trump potrebuje vojne. Vojne doma – v Ameriki. V čim več zveznih državah. Na čim več frontah.

Razlog več, da »počne tisto, kar počne vsak potencialni avtokrat: gradi represivni aparat, še preden je potreben. V 21. stoletju diktator najpogosteje izgubi oblast z množičnimi protesti; Trump ve, da so največja grožnja njegovi trajni vladavini Američani na ulicah. Če je policijska država že vzpostavljena, je verjetnost, da bodo protesti propadli, veliko večja. Zato si jo želi vzpostaviti pred naslednjimi volitvami,« pravi politologinja Barbara Walter (Here Be Dragons).

Trump, očitno fen fašistične estetike, je poosebljena doktrina šoka, katastrofa, ki je udarila Ameriko – in Amerika je tako prestrašena in šokirana in stravmatizirana, da to, kar je bilo prej nemogoče, zdaj postaja mogoče.

Tudi Slovenijo so leta 1991 osamosvojili in odcepili od Jugoslavije, toda niso je osvobodili. Janša jo hoče. Na vsak način.

Kaj počne Trump, pa je na dlani: Ameriko pripravlja na veliko spremembo. Ameriko hoče temeljito in radikalno spremeniti – a izraz spremeniti je vendarle preblag. Ameriko hoče, kot sam ponavlja, osvoboditi. Tako kot Janša – ki ponavlja, da je treba Slovenijo osvoboditi. Ponovno. Končno. Dokončno. »Osamosvojili smo se, osvoboditi pa se bo pač še treba.« Amerika v prvo ni bila povsem in scela osvobojena. Tako kot ni bila Slovenija. Ameriko so leta 1776 osamosvojili in odcepili od Velike Britanije, toda niso je osvobodili. Tudi Slovenijo so leta 1991 osamosvojili in odcepili od Jugoslavije, toda niso je osvobodili. Janša jo hoče. Na vsak način. Zato se stalno vrača – čaka le še na ugodne razmere. Tako kot Trump, ki ni dočakal samo ugodnih razmer (zlati časi za avtokrate, populiste, diktatorje, fašiste), ampak je dočakal tudi idealen zgodovinski kontekst – prihodnje leto, leta 2026, bodoAmeričani praznovali 250. obletnico nastanka Amerike, te velike osamosvojitve in odcepitve od Velike Britanije.

In Trump hoče Ameriko pripraviti na 250-letnico Amerike. Zato je zdaj napovedal vojno tudi Smithsonianu, največjemu muzejskemu kompleksu na svetu, češ da je zaradi svojega obravnavanja črnskega življenja v Ameriki »zadnji preostali segment ’ideologije prebujenja’« in povsem »zunaj nadzora«, saj poudarja le to, »kako slabo je bilo sužnjelastništvo«. Kot da je imelo tudi dobre plati. Sužnjelastništvo je bilo sužnjelastništvo – nobenih dobrih plati. Toda Trump, ki terja preiskavo razstav in gradiva v Smithsonianu, hoče očitno v sužnjelastništvu najti nekaj dobrega in pozitivnega, celo patriotskega, zato skuša Smithsonian »urediti«, reformirati in sinhronizirati s svojo – nekritično, revizionistično, fantazijsko, rasistično – verzijo ameriške zgodovine in »spet velike Amerike«. Kot je glavnemu sekretarju Smithsoniana pisala Bela hiša: vse muzejske vsebine, besedila in gradivo je treba »uskladiti z ameriškimi ideali« in »s predsednikovo direktivo o praznovanju ameriške izjemnosti, odpravi razdiralne ali strankarske naracije in povrnitvi zaupanja v naše skupne kulturne institucije«.

Smithsonian mora ameriško zgodovino očistiti in sinhronizirati z rasistično vizijo ameriške zgodovine. Amerika mora biti čista – tako čista kot ob osamosvojitvi in odcepitvi od Velike Britanije. Tako čista, kot je bila čista Slovenija ob osamosvojitvi in odcepitvi od Jugoslavije. Trump hoče torej Ameriko ob njeni 250-letnici še enkrat osvoboditi. Dokončno osvoboditi. Zares osvoboditi. Rekordno, fantastično, neverjetno, perfektno osvoboditi.

Amerika bo svobodna kot še nikoli. Svobodnejša kot kadarkoli. Svobodnejša kot kdorkoli.