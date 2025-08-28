Izrael bo aretiral ultraortodoksne Jude, ki se izogibajo vpoklicu v vojsko

Aretirali bi jih lahko med tradicionalnim romanjem v Ukrajino ob judovskem novem letu, zaradi česar verski voditelji tega gibanja svarijo pripadnike, naj razmislijo o odhodu iz države

Izraelska vojska po poročanju medijev v Izraelu načrtuje aretacije ultraortodoksnih hasidskih Judov, ki se izogibajo vpoklicu v vojsko. Aretirali bi jih lahko med tradicionalnim romanjem v Ukrajino ob judovskem novem letu, zaradi česar verski voditelji tega gibanja svarijo pripadnike, naj razmislijo o odhodu iz države.

Aretirali bi jih lahko na letališčih in drugih izstopnih točkah, ko bodo zapustili državo zaradi tradicionalnega romanja v Ukrajino ob judovskem novem letu oz. prazniku Roš hašana, ki ga letos praznujejo med 22. in 24. septembrom. Več deset tisoč hasidskih Judov se ob tej priložnosti vsako leto odpravi v mesto Uman v osrednjem delu Ukrajine, kjer je pokopan rabin Nahman, ustanovitelj hasidskega judovskega gibanja Breslov.

Sodobni hasidizem je podveja haredskega judaizma, ki je med drugim znan po radikalnem verskem konservativizmu in socialni osami.

Voditelji gibanja Breslov v Izraelu po poročanju portala Ynet svarijo, naj se njegovi pripadniki letos izognejo romanju v Uman, če zanje velja poziv za vpoklic. Rabini naj bi se bali, da bi se mladi ultraortodoksni Judje v primeru aretacije strinjali z vpoklicem, da bi se izognili zaporni kazni.

Predlog uredbe, po kateri bi morali vojaški rok služiti tudi najkonzervativnejši ortodoksni oz. haredski Judi, ki jim je bilo to doslej prihranjeno, v Izraelu sicer v zadnjem času povzroča polemike in politične delitve. Stranki ortodoksnih Judov Šas in UTJ zaradi predloga že več mesecev grozita z izstopom iz skrajno desne vladne koalicije premierja Benjamina Netanjahuja, kar bi praktično povzročilo njen razpad.

Primerne starosti za vpoklic v vojsko je okrog 80.000 haredskih Judov, medtem ko se izraelska vojska ob krepitvi ofenzive v Gazi sooča s pomanjkanjem vojakov.

Haredski voditelji so svojim privržencem naročili, naj se izogibajo pozivom za vpoklic v vojsko, ki jih prikazujejo kot grožnjo njihovemu načinu življenja, in si prizadevajo za zakonsko uzakonitev izjeme pri služenju vojaškega roka. Romanje v Uman v septembru je zato zanje vse pomembnejše vprašanje, za potrebe potovanja prek Moldavije pa naj bi si želeli zagotoviti tudi približno tri milijone ameriških dolarjev iz proračunskih sredstev.