Kazni za udeležence Thompsonovega koncerta

Pred dnevi so v javnost prišli povzetki člankov iz avstrijskih medijev, da je tamkajšnje notranje ministrstvo začelo izdajati kazni državljanom, ki so se udeležili julijskega koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebškem hipodromu. Kako je mogoče kaznovati za kršitve, storjene zunaj neke države? Kateri simboli, gesla, vzkliki in geste so po avstrijski zakonodaji prepovedani? In zakaj so udeleženci Thompsonovega koncerta iz Slovenije – čeprav je bila nedavno tudi pri nas uzakonjena prepoved nacistične in fašistične simbolike – varni?

Mesečna naročnina, ki jo je mogoče kadarkoli prekiniti, znaša že od 16,20 EUR dalje:

Celoten članek je na voljo le naročnikom. Če želite zakupiti članek, je cena 4,5 EUR. S tem nakupom si zagotovite tudi enotedenski dostop do vseh ostalih zaklenjenih vsebin. Kako do tedenskega zakupa?

Marko Perković Thompson v videu Bojna Čavoglave iz leta 1992

© YouTube

Pred dnevi so v javnost prišli povzetki člankov iz avstrijskih medijev, da je tamkajšnje notranje ministrstvo začelo izdajati kazni državljanom, ki so se udeležili julijskega koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebškem hipodromu. Kako je mogoče kaznovati za kršitve, storjene zunaj neke države? Kateri simboli, gesla, vzkliki in geste so po avstrijski zakonodaji prepovedani? In zakaj so udeleženci Thompsonovega koncerta iz Slovenije – čeprav je bila nedavno tudi pri nas uzakonjena prepoved nacistične in fašistične simbolike – varni?

Avstrija je že leta 1947 zelo podrobno prepovedala nacistično ikonografijo, poveličevanje ali obujanje te ideologije. Podobno se je zgodilo v Nemčiji, kar je glede na izkušnjo obeh držav z nacizmom pričakovano, to pa so pravzaprav od njiju po drugi svetovni vojni pričakovali oziroma zahtevali tudi zavezniki. Danes je tako v Avstriji skupaj prepovedanih 16 nacističnih simbolov. Med njimi taki, ki so jih nekoč uporabljali nacisti, pa tudi taki, ki so jih v zadnjih desetletjih nova neonacistična gibanja in skupine vzeli za svoje. Prepovedani so svastika, iztegnjena roka in nacistični pozdrav, keltski križ, mrtvaška glava in drugi simboli SS, črno sonce, nacistične izpeljanke triskeliona, znak Blood & Honour, znak identitarnega gibanja in tako naprej.

Desetletja staro prepoved nacistične ikonografije pa so pozneje dopolnjevali tudi s prepovedmi drugih simbolov, najpomembneje leta 2018 z zakonom o prepovedanih simbolih. Z njim so prepovedanim »starim« nacističnim simbolom dodali nekaj že omenjenih »novodobnih« ter celo vrsto simbolov drugih gibanj, ki jih štejejo za tako skrajna, da terjajo prepoved. Največjo skupino sestavljajo tako imenovane islamske skrajne organizacije, med prepovedanimi simboli pa je več simbolov Islamske države, Muslimanske bratovščine, Al Kaide, pa tudi Hezbolaha, Hamasa in turških Sivih volkov. Poleg tega so na seznam uvrstili nekaj simbolov kurdskih upornikov ter ustaško simboliko. Prepovedanih je sedem različnih simbolov in gesel, posvečenih tej fašistični ideologiji, tudi najbolj znano geslo »Za dom spremni«.

Prav v povezavi s tem je že dva tedna po koncertu v avstrijsko javnost pricurljala informacija, da na notranjem ministrstvu pregledujejo posnetke Thompsonovega koncerta, da bi ugotovili, ali so avstrijski obiskovalci koncerta tam uporabljali ustaške simbole ali izrekali ustaška gesla. Avstrijska zakonodaja na tem področju namreč – drugače od splošnega pravila, da avstrijske oblasti lahko kaznujejo za prestopke, storjene na avstrijskih tleh – določa kaznivost tudi zunaj države. Koncerta v Zagrebu naj bi se bilo udeležilo več tisoč avstrijskih državljanov – če držijo podatki organizatorjev, naj bi bilo v Avstriji prodanih več kot 18 tisoč vstopnic.

O podrobnostih kaznovanja avstrijskih državljanov za zdaj lahko le ugibamo, kot ugibajo tudi avstrijski mediji in tamkajšnja javnost. Avstrijsko notranje ministrstvo ni želelo razkriti, koliko tovrstnih primerov obravnava oziroma koliko kazni je že izreklo.

Avstrijski odvetnik in koroški Slovenec Rudi Vouk pojasnjuje, zakaj je tudi zunaj Avstrije takšno ravnanje kaznivo za avstrijske državljane in tujce s stalnim prebivališčem v Avstriji: »To je izjema od pravila, da se ljudje ne kaznujejo za dejanja, storjena zunaj ozemlja lastne države. A to ima svojo globljo logiko. Če si ogledamo zgodovino zakona, ki določa prepoved nacističnega udejstvovanja, je Avstrija s tem želela preprečiti, da bi Avstrijci kjerkoli počeli to, kar nekoč so v teh krajih. Da torej ne bodo doma pridni, potem pa šli čez meje svoje države in tam obujali tiste prakse.«

Slovenija prepoveduje javno razkazovanje nacističnih in fašističnih simbolov in kršitve kaznuje z nekaj sto evri. Avstrija enake prestopke kaznuje z več deset tisoč evri in zaporom.

Predvidene kazni pa niso zgolj denarne, opozarja Vouk, »saj lahko posamezna zadeva pristane tudi pred kazenskim sodiščem«. Zakon o prepovedanih simbolih tako določa denarno kazen v višini do kar 10 tisoč evrov in tudi do enega meseca zapora, za povratnike pa celo do 20 tisoč evrov in do poldrugega meseca zapora. V tem primeru gre za kazni za uporabo prepovedanih simbolov, za resnejše udejstvovanje, povezano z nacistično ideologijo, sicer pa osnovni zakon iz leta 1947, ki to prepoveduje, določa visoke, celo večdesetletne zaporne kazni.

V Sloveniji je bila decembra lani sprejeta sploh prva zakonodaja, ki prepoveduje nekatere simbole oziroma poveličevanje nekaterih ideologij – (za zdaj) prepoveduje le poveličevanje nacizma in fašizma. Formalno gre za prepoved, ki je bila vnesena v zakon o varstvu javnega reda in miru, gre pa za prepoved poveličevanja nacizma in fašizma, med drugim tudi rabe simbolov obeh ideologij na javnem kraju. Kršitev je zgolj prekršek in se kaznuje z globo od 500 do 1000 evrov in seveda velja le za dejanja, storjena na ozemlju Slovenije. Zato obiskovalcem Thompsonovega koncerta iz Slovenije – med njimi sta bila tudi vodja opozicije Janez Janša in njegova soproga Urška Bačovnik Janša – ni treba prav nič skrbeti.

Ob sprejemanju slovenske zakonodaje o prepovedi simbolov je bilo z desnice (prednjačila je NSi) slišati pozive, da je treba hkrati prepovedati tudi komunistične simbole. Ti so resda prepovedani v nekaj vzhodnoevropskih državah, ki so bile pod vplivom nekdanje Sovjetske zveze, v večini evropskih držav pa ne in tudi v nobeni od držav, nastalih na ozemlju nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije.

Simboli, ki so v Avstriji prepovedani*

Kljukasti križ

Kljukasti križ je bil uradni emblem Nacionalsocialistične stranke Nemčije, krajše NSDAP. Ima številne različice. Prepovedan je tudi v negativu (pri čemer je križ bel, vmesni prostor pa je zapolnjen s črnino).

Keltski križ

Keltski križ je znak, ki ga po vsem svetu uporabljajo za ponazoritev večvrednosti bele rase. Uporabljala ga je tudi v Nemčiji prepovedana organizacija Volkssozialistische Bewegung Deutschlands/ Partei der Arbeit (Ljudsko socialistično gibanje Nemčije/Delavska stranka).

Nacistični orel

Nacistični orel je bil med drugo svetovno vojno tradicionalni simbol, ki so ga nacionalsocialisti/-tke uporabljali/-le na uniformah in pisemskem papirju.

Znak Nacionalsocialistične ženske zveze

Runa sigel, simbol SS

Runa sigel je bila simbol nemške mladine in Hitlerjeve mladine. Dvojna runa sigel je bila simbol Waffen-SS.

Mrtvaška glava SS

Mrtvaško glavo so na uniformah uporabljali pripadniki SS. Danes jo med drugim uporablja Combat 18, mednarodna neonacistična organizacija. Uporaba mota SS Moja čast se imenuje zvestoba in esesovske mrtvaške glave je kazniva.

Blood & Honour

Ta po vsem svetu dejavna skinheadovska organizacija poskuša mladino in starejše povezati z nacionalistično ideologijo predvsem prek glasbe. Ustanovil jo je Ian Stuart Donaldson, pevec skrajnodesničarske obritoglavske glasbene skupine Skrewdriver. V Nemčiji je organizacija prepovedana.

Zobnik FAP

Simbol Nemške delavske stranke; v nacionalsocializmu je zobnik v povezavi s kljukastim križem sodil k simboliki Nemške delavske fronte (DAF), največje nacionalsocialistične množične organizacije. Bil je tudi del znaka Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei (FAP – Svobodnjaške nemške delavske stranke) do njene prepovedi leta 1995. Uporaba zobnika v izvirni upodobitvi in s kratico FAP je prepovedana.

Runa tiwaz/tyr

Runa tiwaz/tyr je bila znak prostovoljske divizije SS, prepoznavni znak Hitlerjeve mladine in znak šol SA za izobraževanje nacističnih kadrov. Uporaba je lahko pravno relevantna.

Runa volčji kavelj/gibor

Runa volčji kavelj/gibor se je uporabljala v emblemu SS, pozneje v znaku Junge Front (Mlada fronta). V srednjem veku je bil volčji kavelj priprava za lov na volkove. Znak Hitlerjeve mladine in prepovedane organizacije Junge Front.

Runa odal/othala

Ta runa je bila simbol Hitlerjeve mladine, pozneje sta jo uporabljali organizaciji Wiking-Jugend (Vikinška mladina) in Bund Nationaler Studenten (BNS – Zveza nacionalnih študentov). Uporaba rune odal/othala v povezavi s skrajnodesničarskimi vsebinami je prepovedana.

Hitlerjev pozdrav

Rimski pozdrav, imenovan tudi Hitlerjev pozdrav, je prepovedan v Avstriji in Nemčiji. Različica pozdrava, pri kateri sta dva prsta pokrčena, trije (palec, kazalec in sredinec) pa iztegnjeni, je prepovedana le v Nemčiji. Iztegnjeni trije prsti oblikujejo W kot Widerstand (odpor). Pogosto je iztegnjen le palec.

Runa triskelion

Runa, ki jo imenujejo tudi sončno kolo, je bila znak prostovoljne grenadirske divizije SS Langemark. V Južni Afriki so jo uporabljali nasprotniki/-ice enakopravnosti (bursko kolo), uporabljal jo je tudi Ku-Klux-Klan. Triskelion je bil prav tako znak mladinske organizacije White Youth (Bela mladina) in organizacije Blood & Honour Division.

Črno sonce

Črno sonce je kolo, ki ga sestavlja dvanajst run sigel, ki predstavljajo dvanajstkraki kljukasti križ. Velja za simbol zla in v germanski mitologiji predstavlja božansko svetlobo.

Znak SA

Znak SA je bil kombinacija rune sigel in črke A. Skrajnodesničarske skupine ga uporabljajo v nekoliko spremenjeni obliki.

Simbol skupine Identitarno gibanje Avstrije (IBÖ)

Identitarno gibanje Avstrije je leta 2012 ustanovljena skrajnodesničarska skupina novih desničarjev.

Simbol skupine Die Österreicher (DO5)

Skupina Die Österreicher (DO5) je poganjek Identitarnega gibanja Avstrije.

Ustaški simboli

Ustaši so bili hrvaška ultranacionalistična teroristična tajna organizacija, ustanovljena v Italiji, ki se je razvila v fašistično gibanje.

Simboli črne legije

Crna legija (Črna legija) je bila enota ustaške milice.

Simboli HOS

Skupina Hrvatske obrambene snage (HOS – Hrvaške obrambne sile) je bila hrvaška paravojaška organizacija na začetku hrvaške in bosanske vojne, ki se je navezovala na ustaško tradicijo.

* Prikazani so v Avstriji prepovedani nacistični in fašistični simboli.