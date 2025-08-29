Dobičkonosni Blejski otok

Podjetje Blejski otok, ki je v lasti Župnije Bled, je lani povečalo prihodke in dobiček. Prihodki iz prodaje so se s predlanskih 2,6 milijona evrov zvišali na 3,1 milijona evrov, čisti dobiček s predlanskih 595 tisoč evrov na 645 tisoč. Upoštevajoč dobičke preteklih let, podjetje razpolaga s 4,1 milijona evrov bilančnega dobička. Služi z več storitvami. Za obisk Blejskega otoka z »vključeno vstopnino za cerkev Marijinega vnebovzetja z zvonom želja, samostojni razgledni zvonik in muzejsko razstavo v Proštiji« letos računa od pet evrov za otroke do 15. leta do 12 evrov za odrasle osebe ter 24 evrov za družino, kar pomeni »starše in otroke do 15. leta starosti«. Poleg obiska otoka prodaja in pobira naročila tudi za potice ter bogoslužje oziroma svete maše, trži pa tudi »Hotel v starem župnišču«. Nastanitev z zajtrkom ponuja v desetih dvoposteljnih sobah, cene za najosnovnejše ležišče pa so konec avgusta 123 evrov na noč.

To je le eno od podjetij v lasti katoliške cerkve. Največje je Skupina Metropolitana v lasti Nadškofije Ljubljana, ki jo sestavlja več podjetij in dejavnosti, ključna in najdonosnejša dejavnost pa je upravljanje gozdov, zlasti na območju Pokljuke in Jelovice. Upravlja jih prek hčerinskega podjetja Gozdno gospodarstvo Bled, gozdarsko podjetje ima tudi v Italiji.

Skupina Metropolitana je lani imela skoraj 45 milijonov evrov prihodkov, kar je primerljivo z letom 2023, občutno pa je povečala čisti dobiček: lani je znašal 4,1 milijona evrov, leto prej pa 1,6 milijona evrov. Konec leta 2024 je imela skupaj 43 milijonov evrov prenesenih dobičkov.

Metropolitana je še lani v letnem poročilu razkrila, da je imela konec leta 2023 v lasti natanko 126.955,96 grama zlata, torej skoraj 127 kilogramov, ki ga je takrat vrednotila na 7,6 milijona evrov, kar je bila glavnina njenih finančnih naložb v delnice, obveznice in plemenite kovine, skupaj vrednih 9,9 milijona evrov. Nedavno objavljeno letno poročilo za leto 2024 zlata izrecno ne omenja, kar pa ne pomeni, da ga cerkev nima več. Letno poročilo razkriva, da se je vrednost naložb v »delnice, obveznice in plemenite kovine« leta 2024 povečala z 9,9 milijona evrov na 13,7 milijona.