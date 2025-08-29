Slovenski kriminologi proti Izraelu

Na začetku septembra bo v Atenah potekala letna konferenca evropskega kriminološkega združenja EUROCRIM. Na njej se bo sestalo približno 2000 raziskovalcev, ki se ukvarjajo s kriminologijo, Slovenijo bodo predstavljali zaposleni z Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in s Fakultete za varnostne vede.

Celoten članek je na voljo le naročnikom. Če želite zakupiti članek, je cena 4,5 EUR. S tem nakupom si zagotovite tudi enotedenski dostop do vseh ostalih zaklenjenih vsebin. Kako do tedenskega zakupa?

Protest zoper genocidno politiko Izraela

© Janez Zalaznik

Na začetku septembra bo v Atenah potekala letna konferenca evropskega kriminološkega združenja EUROCRIM. Na njej se bo sestalo približno 2000 raziskovalcev, ki se ukvarjajo s kriminologijo, Slovenijo bodo predstavljali zaposleni z Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in s Fakultete za varnostne vede.

Pred tednom dni pa je gibanje BDS (Boycott, Divest, Sanction), ki se zavzema za končanje genocida v Gazi, obtožilo evropsko kriminološko združenje, da »normalizira vojne zločine, zločine proti človeštvu in genocid«, saj se bodo konference udeležili tudi znanstveniki iz Izraela, celo z Univerze v Arielu, ki deluje na Zahodnem bregu, na ozemlju, ki ga Izrael že desetletja nezakonito zaseda. »ESC s tem, da več znanstvenikom, ki so zavestno sodelovali v vojnih zločinih in zločinih proti človeštvu, zlasti pa znanstvenikom iz nezakonite institucije, ki odkrito podpira genocid, omogoča, da sodelujejo v vsaj šestih panelih na tej konferenci, normalizira te zločine. To je pristranska in globoko sokrivdna politična odločitev, ne akademska,« je BDS zapisal v izjavi in znanstvenike pozval k bojkotu konference.

Na poziv se so odzvali raziskovalke in raziskovalci s slovenskega Inštituta za kriminologijo in pred dnevi v izjavi za javnost sporočili, da »ostro obsojamo zločine, ki jih nad Palestinci desetletja kontinuirano izvaja izraelska vojska z večinsko podporo politike, državnih institucij in splošnega prebivalstva«, ter da zato »uvajamo strikten bojkot vseh izraelskih akademskih institucij, ki sodelujejo ali soustvarjajo, normalizirajo, opravičujejo ali na drug način omogočajo izraelske zločine«.

To pomeni, da ne bodo sodelovali ali prispevali k sodelovanju z izraelskimi institucijami, ki so vpletene v zločine, ne bodo sodelovali v izmenjavi študentov ali osebja s temi institucijami, ne bodo se udeleževali dejavnosti, ki jih (so)organizirajo te institucije. Poleg tega si bodo prizadevali za več sodelovanja s palestinskimi akademskimi institucijami, pridružujejo pa se pozivu, naj Evropska unija prekine pridružitveni sporazum z Izraelom in naj ga izključi iz evropskih raziskovalnih shem.

Konference se bodo kljub temu udeležili, bodo pa na njej zagovarjali predlog, da generalna skupščina evropskega združenja sprejme resolucijo, ki obsoja izraelski genocid v Gazi, in prekine sodelovanje z vsemi izraelskimi institucijami, ki kršijo mednarodno pravo. Besedilo resolucije so pripravili do Izraela kritični kriminologi, med njimi tudi slovenski. Glasovanje o njej bo sicer potekalo šele predzadnji dan konference, to pomeni, da bo večina panelov, na katerih sodelujejo izraelski predstavniki, že stekla. Je pa približno polovica izraelskih kriminologov, ki so nameravali priti na konferenco, udeležbo v zadnjih dneh preklicala.

Na Fakulteti za varnostne vede so bolj zadržani, profesor Gorazd Meško, pred leti tudi predsednik evropskega združenja, poziva k umiritvi strasti in dialogu z izraelskimi kriminologi, kljub temu pa obsoja genocid v Gazi ter podpira sprejetje resolucije, ki bi izraelskim institucijam v prihodnje onemogočila sodelovanje v tem združenju.