Kako je SDS Janeza Janše operativno in finančno spočela Demokrate Anžeta Logarja

Predsednik SDS Janez Janša se pred vsakimi volitvami znajde pred težavno nalogo. Ker ve, da ima njegova stranka med volivci omejen domet, sama v našem proporcionalnem volilnem sistemu ne more osvojiti dovolj glasov, da bi prevzela oblast. Zaradi narave volilnega sistema tudi SDS potrebuje širšo koalicijo. To pa je za stranko z radikalnimi stališči huda preizkušnja. Še posebej, ker so se levoliberalne stranke obvezale, da v koalicijo z njo zaradi njene avtoritarnosti ne bodo vstopile. SDS je tako že doslej na vsakih volitvah iskala načine, kako pridobiti koalicijske partnerje. In vedno znova se je stranka pod taktirko Janeza Janše sama lotila ustvarjanja bodočih koalicijskih partnerjev. Ena izmed tako ustvarjenih strank je bila pred zadnjimi volitvami danes že kar malo pozabljena stranka Konkretno.

Zaigrana ideološka konkurenca: po 20 letih sodelovanja in prijateljevanja se Janša in Logar danes v javnosti vikata (na fotografiji pred štirimi leti na Blejskem strateškem forumu).

© Željko Stevanić

Kaj je že bila stranka Konkretno? Da, pot je začela kot Stranka Mira Cerarja – SMC. Ustanovljena je bila tik pred parlamentarnimi volitvami leta 2014. Začetek je bil iskren. Ustavni pravnik in politični analitik Miro Cerar je bil liberalen politik in stranka je nastala po več sestankih s posamezniki v času po finančni krizi, ko je druga vlada Janeza Janše izgubila večino v državnem zboru, premierski položaj pa je prevzela Alenka Bratušek. To je bil čas, ko je Slovenijo lomila finančna kriza in so ljudje izgubili temeljno zaupanje v politiko. Politični začetek te stranke je bil avtentičen, Miro Cerar je zmagal na volitvah in postal premier. A na naslednjih volitvah se je podpora njegovi stranki prepolovila. Liberalni del volivcev je romal k Marjanu Šarcu, na listi SMC pa so v parlament prišli kandidati iz konservativnejšega bloka. Leto kasneje, leta 2019, v času vlade Marjana Šarca, je v SMC sledila zamenjava vodstva: vodenje je prevzel Zdravko Počivalšek in na presenečenje marsikoga po padcu vlade Marjana Šarca februarja 2020 vstopil v koalicijo z Janezom Janšo. Dejansko je Počivalšek človek, ki je omogočil Janševo tretjo vlado.

SDS sama v proporcionalnem volilnem sistemu ne more prevzeti oblasti, zato potrebuje širšo koalicijo, to pa je za stranko z radikalnimi stališči vedno precejšnja preizkušnja.

S tem je stranka SMC, v kateri so se leta 2018 zaobljubili, da v koalicijo s SDS ne bodo šli, v javnosti izgubila še preostanek verodostojnosti. Po burnem odzivu javnosti, kot se je kazal recimo s petkovimi protesti, so se v stranki odločili za pot kamuflaže. Politično osamljeni in zaradi nabave mask obtoženi Počivalšek se je začel vse bolj približevati Janši, svojemu še edinemu zavezniku, in do naslednjih volitev je stranko dvakrat zakamufliral: SMC se je sprva združila z Gospodarsko aktivno stranko (GAS) in se preimenovala v Konkretno. Nato je sledilo še eno zamegljevanje, ko je stranka Konkretno skupaj s še nekaterimi manjšimi zunajparlamentarnimi strankami, kot sta bili SLS in Zeleni Slovenije, na volitvah leta 2022 nastopila v zavezništvu Povežimo Slovenijo, v katerem pa je v skladu s pogodbo imela največjo težo. V tem zavezništvu so se dejansko pod novo blagovno znamko združili številni, ki so si pod tretjo Janševo vlado uničili podobo od Janše neodvisnih politikov. A ta projekt brez dejavnega sodelovanja in podpore SDS ne bi mogel nastati.

Navidezna tekmeca Janez Janša in Zdravko Počivalšek na enem od predvolilnih soočenj leta 2022. Počivalšek je danes funkcionar SDS.

© Luka Dakskobler

Zavezništvo se je sicer predstavljalo kot sredinska, pragmatična zveza strank, toda velik del najpomembnejših kadrov te platforme je prišel iz SDS ali iz strank, kot je SLS, ki so že pred tem igrale igro, usklajeno s SDS. Na kandidatni listi zavezništva za volitve v državni zbor sta recimo kandidirala nekdanja poslanca SDS Zvonko Lah in Tomaž Štebe. Za mesto poslanke se je potegovala občinska svetnica SDS v Novem mestu in kandidatka SDS za poslanko na parlamentarnih volitvah leta 2018 Marjanca Trščinar Antić, na listi je bil Janez Cimperman, župan Iga, ki ga je SDS še nekaj mesecev pred tem predstavljala kot svojega evidentiranega kandidata za poslanca. Kandidiral je tudi nekdanji član SDS Franc Čebulj, župan Cerkelj, ki je na lokalnih volitvah leta 2018 kandidiral s podporo SDS, pa župan Logatca Berto Menard, ki se je leta 2010 potegoval za županski stolček kot kandidat SDS, in Darko Koželj, ki ga je SDS leta 2020 na lokalnih volitvah v Velenju predstavljala kot svojega kandidata. Med kandidati sta bila tudi Oskar Birsa, ki je leta 2014 protestiral za Janševo osvoboditev, in Marko Cigler, komentator na Nova24TV.

Zadnji dve leti so stranko Konkretno dejansko vodili iz SDS, a so se zdaj denarju odpovedali Logarju v dobro. Le zakaj? Ker se bo naložba v Logarja vsem bolje obrestovala.

Povežimo Slovenijo so večinoma sestavljali kandidati, ki so tako ali drugače pripomogli k preživetju Janševe tretje vlade. Na listi zavezništva Povežimo Slovenijo sta denimo kandidirala oba najpomembnejša poslanca Počivalškove stranke Monika Gregorčič in Gregor Perič, katerih vpliv v poslanski skupini je bil ključen, da je SMC podpirala tretjo Janševo vlado. Perič je recimo vodil parlamentarno preiskovalno komisijo, ki se je ukvarjala s financiranjem SDS, tako da je delo zavlačeval in da komisiji ni uspelo pripraviti končnih ugotovitev o nezakonitem financiranju te stranke, Monika Gregorčič pa odbor za zunanjo politiko. Za poslanko je na listi Povežimo Slovenijo kandidirala tudi Tina Bregant, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje v času ministra Tomaža Gantarja, ki je uživala tolikšno zaupanje predsednika vlade, da jo je ta imenoval za vodjo kabineta na ministrstvu za zdravje, ko je dolžnosti ministra začasno prevzel sam. Tik pred državnozborskimi volitvami so zato leta 2022 v Inštitutu 8. marec javnost opozorili, da se Konkretno oziroma zavezništvo Platforma Slovenije zavajajoče predstavlja kot neodvisna skupina. »Na soočenjih nastopa Počivalšek in stranko predstavlja kot podaljšek stare SMC. V resnici v njej prevladujejo ljudje, ki so tesno povezani s SDS,« so sporočili.

Janša zavezništva Povežimo Slovenijo sicer ni mogel javno podpirati, da bi ne bilo takoj jasno, da gre za igro, je pa vendarle na omrežju X nekajkrat delil njegove objave, strankarska televizija SDS Nova24 pa je objavljala pozitivne prispevke o njem, na primer, ko je trem družinam v stiski pomagalo z donacijo drv. A maske so zares padle šele po državnozborskih volitvah, ko je bilo treba odgovorne za to šarado nagraditi. Janez Cimperman je danes spet v SDS – je član izvršilnega odbora strankinega ljubljanskega odseka. Zdravko Počivalšek je jeseni 2023 postal predsednik Gospodarsko-podjetniškega foruma SDS. Gregor Perič je isti mesec postal član SDS, v stranki pa so zanj dobro poskrbeli. Februarja letos je dobil službo v kmetijski zbornici, potem ko je SDS s spretnim manevrom prek svojega Foruma za kmetijstvo in podeželje dobila večino v njenem upravnem odboru. Tudi Monika Gregorčič je lani novembra prestopila v SDS in je po novem funkcionarka: vodi Krščanski forum stranke. Ob tem se je stranka Konkretno s SDS združila še na drugih ravneh. Parlamentarnega praga na volitvah ni prestopila, a formalno ima še vedno pet lokalnih odborov in deset občinskih svetnikov, recimo v Cirkulanah, Novem mestu in Ormožu, ki sodelujejo s SDS. Občino Ormož recimo vodi koalicija SDS in Konkretno.

V SDS so mojstri prividov. Ker jim civilnodružbene organizacije v Sloveniji niso bile všeč, so ustanovili svoje. Seveda si znajo ustvariti tudi svoje koalicijske partnerje, kot je Logarjeva stranka.

Stranka Konkretno po porazu na volitvah leta 2022 kot organizacija ne obstaja več. Spletne strani se ne osvežujejo, prostorov nima oziroma ima zgolj poštni nabiralnik v ljubljanski industrijski coni Stegne. V stranki tudi ni zaposlenih. Hkrati pa ima razmeroma solidne in redne prihodke. Večinoma so to dotacije iz proračuna, ki pripadajo vsem, ki na volitvah v državni zbor dobijo najmanj odstotek glasov. Zavezništvo Povežimo Slovenijo, katerega največji del je bila stranka Konkretno, je tedaj dobilo 3,41 odstotka glasov. Kot izhaja iz javnih evidenc, ima Konkretno na leto približno 80 tisoč evrov prihodkov in po letu 2022 se ti kopičijo. Stranka je recimo konec leta 2023 imela na računu 4700 evrov, konec lanskega leta pa že 71.168 evrov, do naslednjih parlamentarnih volitev se bo v tem tempu na njen račun steklo 186 tisoč evrov. To pa je že znesek, s katerim si lahko stranke v celoti financirajo volilno kampanjo. Levica je na primer leta 2022 za volilno kampanjo porabila 133 tisoč evrov, Lista Marjana Šarca pa 118 tisoč. In če je od stranke Konkretno, ki je bila prestreljena s kadri SDS, ostal le še bančni račun, zakaj si v SDS tega denarja niso vzeli? Mar ne bi bilo to najbolj logično?

A za to obstajajo resni razlogi. Ta nezanemarljiva vsota, približno 186 tisoč evrov, bo zdaj končala pri Demokratih pod vodstvom Anžeta Logarja. Stranka Konkretno, ki jo je po odstopu Zdravka Počivalška prevzel Janez Demšar iz Škofje Loke, se je julija letos presenetljivo priključila Demokratom, ta stranka pa je postala njena pravna naslednica. Kot je priznal Demšar, je o tem nazadnje glasovalo le še 30 članov, pred tremi leti jih je bilo okoli 1300. No, dejansko so se v Konkretno za združitev z Logarjem odločili že veliko prej, na prejšnjem kongresu, junija 2023. Takrat se s potezo ni strinjal eden od podpredsednikov stranke in ustanovitelj nekdanje stranke GAS Alojz Kovšca. S svojimi somišljeniki je stranko zapustil, odločitev o združitvi z Logarjem pa je v enem od intervjujev označil za oportunistično – to naj bi bil način reševanja eksistencialnih težav posameznikov, ki ne »znajo drugega kot biti na plačilni listi stranke«. K temu je še dodal: »Vedel sem, da se politiki prodajajo, nisem pa si predstavljal, za kako majhen denar.« Bolj samosvoji člani so tako odšli.

Graf prikazuje razmerja med podporo stranki Anžeta Logarja in prihajajoči stranki Vladimirja Prebiliča pri vprašanju, katero od navedenih znanih in nekaterih novih strank bi volivci volili. Odgovori nakazujejo razmeroma velik potencial obeh novih strank. Ninamedijina raziskava sicer že nekaj časa kaže, da bi lahko desna koalicija (SDS, Nova Slovenija, Demokrati Anžeta Logarja) po volitvah v parlamentu sestavila ugodno večino.

© Vir: Ninamedia, Vox populi

V stranki so junija 2023 izvolili tudi novo generalno sekretarko – Ksenijo Flegar, ki je dobila nalogo izpeljati tranzicijo. Flegarjeva je bila sicer ena od ustanoviteljic stranke SMC. Ko se je ta priključila Janševi koaliciji, je na gospodarskem ministrstvu pod Zdravkom Počivalškom vodila direktorat za turizem, a je bila že takrat bolj zvesta Janši kot Počivalšku. Nekaj tednov pred parlamentarnimi volitvami je recimo Janševa vlada izpeljala eno od svojih najspornejših kadrovskih potez: na čelo Gen energije, ki upravlja slovenski del jedrske elektrarne, je postavila Blaža Košoroka, dotedanjega državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo. To imenovanje pa je bilo mogoče le zato, ker je bila nekaj mesecev prej za predsednico nadzornega sveta Gen energije imenovana prav Flegarjeva. Ko je s tem dokazala svojo lojalnost, je hitro dobila nagrado: po zamenjavi vlade je prevzela mesto direktorice Razvojnega zavoda Občine Puconci, a še pomembneje – postala je tudi generalna sekretarka stranke Konkretno.

Kje je zdaj v službi Flegarjeva, ki je dejansko poskrbela za združitev stranke Konkretno z Demokrati? In s tem Logarju zagotovila denar za kampanjo. Ne pri Logarju. Ta mesec je prevzela novo nalogo – postala je asistentka pri evropski poslanki SDS Zali Tomašič. Zakaj je šla v SDS? Mar nista SDS in Demokrati konkurenčni stranki? In kako to, da so kadri SDS zadnji dve leti dejansko vodili stranko Konkretno, ko pa so se zdaj denarju in stranki odpovedali v dobro Logarja – na katerega naj bi bil Janša jezen, saj naj bi bil stranko SDS zapustil, ker se nista strinjala.

Na očitke, da je SDS s priključitvijo Konkretno v resnici plačala volilno kampanjo Demokratov, je Anže Logar odgovoril, da podrobnosti dogajanja znotraj Konkretno pred združitvijo ne pozna. Zadnji predsednik Konkretno Janez Demšar pa, da je pogovore o povezovanju z Demokrati na začetku res vodila Ksenija Flegar, a se je po tistem, ko je dobila ponudbo iz SDS, iz procesa izločila. Dejal je še, da sta zanimanje za združitev z Demokrati sprva pokazala tudi Gregor Perič in Monika Gregorčič, zato ga je presenetilo, ko sta se nazadnje pridružila SDS. »Lahko povem, da smo se resno lotili iskanja stranke, s katero bi se združili. Razmišljali smo tudi o sodelovanju z Markom Lotričem in Vladimirjem Prebiličem, a z Demokrati smo prišli najdlje,« je še povedal Demšar. Seveda smo njegove navedbe preverili. Vladimir Prebilič je na vprašanje odgovoril jasno: ne on ne kdo od njegovih sodelavcev se s predstavniki Konkretno ni sestal in se o povezovanju z njimi ni pogovarjal. »Ko bo stranka dr. Prebiliča tudi uradno ustanovljena, bomo odprti za pogovore, vendar izključno na temelju skupnih programskih in vrednotnih usmeritev, nikakor pa ne na podlagi preračunavanj ali finančnih obetov. Glede Konkretno in Demokratov pa ocenjujemo, da imata med seboj zagotovo več skupnih točk kot pa z nami,« so poudarili v njegovi ekipi.

Čeprav se javno v SDS trudijo kazati, da se distancirajo od Logarja in njegovih Demokratov, prav s tem razkritjem postaja očitno, da je vse skupaj le zelo nadzorovano ustvarjanje dodatne stranke, ki jo SDS potrebuje za morebitni prevzem oblasti. V času predsedniških volitev leta 2022 je Logar nastopil kot domnevno neodvisni kandidat s podpisi volivcev, Janša pa je ves čas predvolilne kampanje taktično molčal. Logar je na podlagi te taktike dobil izredno široko podporo javnosti. A dejansko je bil kandidat SDS. Kampanjo, kot se je izkazalo kasneje, so mu v zakulisju organizirali člani ali podporniki stranke, Janez Janša, ki se je začasno umaknil, pa je na koncu z njim čakal na izide volitev in jih pregledoval. Ta recept želijo zdaj v SDS uporabiti na prihajajočih parlamentarnih volitvah, a veliko bolj premišljeno in dodelano. V stranki dajejo vtis, kot da se je med Logarjem in Janšo zgodil velik prelom, čeprav ni bilo popolnoma jasno, pri katerem vsebinskem vprašanju. Logar, prej eden najzvestejših članov stranke, dolgoletni predsednik sveta stranke in zunanji minister, je znotraj SDS postal domnevni odpadnik, zadnje mesece pred odhodom je moral sedeti v zadnji klopi v državnem zboru, stranka ga je umaknila z vseh funkcij v parlamentu. In kar je tudi povsem zdravorazumsko neverjetno, Janša, s katerim se poznata več kot 20 let, ga zdaj javno vika.

Prijatelja, sodelavca, soborca iz iste mreže. Logar in Počivalšek na Blejskem strateškem forumu leta 2021.

© Borut Krajnc

A da Janša in Logar sodelujeta, je očitno že iz Logarjevih taktičnih potez. Če bi na zadnjem kongresu SDS res kandidiral proti Janši, kot je napovedoval, bi tej shizmi še lahko verjeli, tako pa je tik pred kongresom ustanovil svojo stranko, s čimer so se interesi ene in druge strani poklopili. Po tem se je Logar razkril z nekaterimi političnimi izjavami, recimo s tisto, da bi sodeloval z vsemi strankami, samo z Levico ne, ker je zanj skrajna stranka. Težava je torej Levica, ne SDS, zaradi usmerjenosti katere je domnevno šel po svoje. Ravno tako nenavadno je, da se mu je pridružila Eva Irgl, dolgoletna članica stranke SDS in poslanka. Eva Irgl nikoli ni bila javno kritična do SDS in celo ob izstopu ni bilo prav jasno, zakaj se je odločila zanj. Niti ob izstopu ni bila kritična do stranke ali do ravnanja Janeza Janše, ampak je ost usmerila v vse druge politične stranke, ki zavračajo sodelovanje s SDS: težava naj bi bila »ujetost v žaljivo in sovražno atmosfero, ki družbo kot celoto že dolgo vleče navzdol in hromi naše potenciale,« je zapisala ter dodala, da nas lahko navzgor peljejo le »politična širina, raznolikost pogledov, pripravljenost na skupno iskanje najboljših rešitev«.

V SDS se trudijo, da bi se distancirali od Logarja, hkrati pa je ves čas očitno, da mu pomagajo.

A tokrat, pri združitvi stranke Konkretno, so dokazi, da Logarju kampanjo organizirajo v SDS, že popolnoma jasni. Janez Janša lahko četrto vlado sestavi le s primernimi koalicijskimi partnerji, ti pa morajo na volitvah dobiti dovolj glasov. Če želijo v SDS izdelati kakovosten satelit, mora biti ta hkrati zvest in očiščen kompromitiranih kadrov; dajati mora vtis neodvisne politične sile. Stranka Konkretno je nastala ob pomoči SDS, in če bi v SDS želeli, bi si jo zlahka priključili in bili tako bogatejši za dobrih 180 tisoč evrov. Stranki je direktorovala Ksenija Flegar, ki je z Janšo tesno sodelovala, v njenih odločevalskih organih so sedeli številni pomembni politiki, povezani s SDS, ki bi ravno tako lahko glasovali za združitev s to stranko. A se to ni zgodilo. Sami so prestopili k SDS, nekateri so dobili tudi službe in položaje. SDS je v tem smislu nase prevzela tudi plačilo odškodnine za te prestope, če se izrazimo nogometno. Le zakaj so se v stranki odpovedali malhi denarja in celo poskrbeli za ljudi, ki so vodili združevanje z Demokrati? Odgovor je lahko en sam: ker se bo naložba v Logarja vsem bolje obrestovala.

V SDS so mojstri prividov. Ker jim civilnodružbene organizacije v Sloveniji niso bile všeč, so ustanovili svoje, kot je Zbor za republiko. Ker se niso strinjali s stališči veteranskih organizacij, so ustanovili svojo. Ker jim niso bili všeč mediji, so ustanovili svoje, portal Nova24 z mrežo domnevno neodvisnih, lokalnih spletnih strani. Ker se niso strinjali s stališči Društva novinarjev Slovenije – so ustanovili svoje Združenje publicistov. Ko so ljudje proti njihovim vladam pripravljali proteste, so organizirali svoje proteste, ki so dajali privid spontanosti. Seveda nas pri vsem tem ne sme presenečati, če so si v SDS sposobni sami ustvariti koalicijske partnerje, kot so Logarjevi Demokrati.

