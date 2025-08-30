»Izrael bo naredil vse, kar lahko, da spodnese idejo dveh držav«

IZJAVA DNEVA

"Izraelci nikoli niso hoteli palestinske države na ozemlju, ki ga razumejo kot svoje. Nočejo živeti skupaj s Palestinci. To, kar vidimo sedaj, je bilo res ves čas. Netanjahu zelo jasno govori, da gre Izrael od morja do reke. Od obale Sredozemlja do reke Jordan. Tega ne govorimo mi, to govori on. Če bi mi to govorili, bi ves svet skočil pokonci. Nezaslišano! Ko tako govorijo Izraelci, se mednarodna skupnost čuti obvezano, da to sprejme kot dejstvo."

"Izrael bo naredil vse, kar lahko, da spodnese idejo dveh držav, predvsem pa, da onemogoči nastanek kakršne koli palestinske države v kakršni koli obliki. Če bi Izrael želel mir in sobivanje s Palestinci, bi to lahko storil kadar koli. O tem ne odločamo mi. Izrael pa nikoli ni imel takšnega namena."

(Palestinska zunanja ministrica Varsen Agabekjan Šahin o tem, da Izraelci nočejo živeti s Palestinci; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)