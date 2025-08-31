»Nič več izgovorov. Nič več laži.«

IZJAVA DNEVA

"Stradanje civilnega prebivalstva se nikoli ne sme uporabljati kot metoda vojskovanja. Civiliste je treba zaščititi. Humanitarni dostop mora biti neoviran. Nič več izgovorov. Nič več ovir. Nič več laži."

"Ljudje umirajo zaradi lakote. Družine razdirata razseljevanje in obup. Nosečnice se spoprijemajo z nepredstavljivimi tveganji. In sistemi, ki ohranjajo življenje – hrana, voda, zdravstvena oskrba –, so bili sistematično uničeni,. To so dejstva na terenu. In so posledica namernih odločitev, ki kljubujejo osnovni človečnosti."

(Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres o tem, da je treba civiliste v Gazi zaščititi; via MMC RTV Slovenija)