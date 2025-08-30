Mussolinijev pravnuk

Pravnuk italijanskega fašističnega diktatorja Benita Mussolinija Romano Floriani Mussolini je debitiral na tekmi italijanskega državnega prvenstva

Pravnuk italijanskega fašističnega diktatorja Benita Mussolinija Romano Floriani Mussolini je v petek debitiral na tekmi italijanskega državnega prvenstva med kluboma Cremonese in Sassuolo. Mussolini je v igro vstopil v 82. minuti in ekipi Cremoneseja priigral enajstmetrovko za zmago, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nogometaš z neslavnimi predniki je na igrišče prišel kot zamenjava za Alessia Zerbina in nase opozoril v sodnikovem podaljšku, ko ga je v kazenskem prostoru nepravilno oviral Alieu Fadera.

Najstrožjo kazen je uspešno izvedel Manuel De Luca, ki je na igrišče prišel sočasno z Mussolinijem. "Preveč stvari se je zgodilo v prekratkem času. Mislim, da ne bom nikoli pozabil, kaj se je zgodilo nocoj. Debi v Serie A je vedno bil del mojih sanj," je po prvem nastopu za svoje moštvo v italijanski prvoligaški konkurenci povedal 22-letni nogometaš.

Mussolini je sin dolgoletne poslanke v evropskem parlamentu Alessandre Mussolini, sicer vnukinje fašističnega diktatorja, ki je Italiji s trdo roko vladal med letoma 1922 in 1943.

Omenjeni nogometaš v letošnji sezoni za Cremonese nastopa kot posojen igralec rimskega Lazia, pri čemer na hrbtni strani dresa nosi napis Romano.

Moštvo Cremoneseja ima sicer po petkovi zmagi poln izkupiček po dveh krogih italijanskega prvenstva.

