Kakšen naj bo prvi šolski dan?

IZJAVA DNEVA

"Prvi šolski dan naj bo družinski in šolski praznik, saj so otroci tisti, ki bodo v prihodnosti soustvarjali družbo. S prihodnostjo je tako, da se zaradi spremljajočih globalnih kriz v sodobnem času pogosto zdi negotova. In zato je pomembno, da prav šola ponuja trdne temelje in mladim generacijam neomajno, vztrajno, celo brezkompromisno predaja znanje ter vrednote sodelovanja, empatije in družbene povezanosti."

(Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj v poslanici ob začetku šolskega leta; via STA)