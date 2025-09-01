Kim Jong-un v novi tovarni raket

Severnokorejski voditelj si je pred obiskom Kitajske, kjer se bo v sredo v Pekingu udeležil vojaške parade, ogledal novo tovarno za proizvodnjo raket v državi

Severnokorejski voditelj Kim Jong-un si je pred obiskom Kitajske, kjer se bo v sredo v Pekingu udeležil vojaške parade, ogledal novo tovarno za proizvodnjo raket v državi, poročajo severnokorejski mediji. Obisk Kitajske bo za Kima ena redkih poti v tujino in obenem prvo multilateralno srečanje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kim si je v nedeljo ogledal novo tovarno orožja v provinci Jagang na meji s Kitajsko in ob obisku dejal, da se je zmogljivost proizvodnje raket v državi hitro povečala, poročata francoska tiskovna agencija AFP in španska EFE.

Med tem je severnokorejski voditelj po navedbah severnokorejske tiskovne agencija KCNA ratificiral tudi tri nove dolgoročne načrte povezane z zmogljivostjo proizvodnje raket.

Kim si je tovarno ogledal pred današnjim odhodom na Kitajsko, kjer se bo v sredo v kitajski prestolnici udeležil vojaške parade, ko bo Kitajska praznovala formalno predajo Japonske zavezniškim silam leta 1945 oziroma konec druge svetovne vojne.

Parade se bo udeležilo več tujih voditeljev, med drugim tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Slednji se te dni že udeležuje vrha Šanghajske organizacije za sodelovanje v Tianjinu na severu Kitajske.

Za Kima pa bo to ena redkih poti v tujino. Od pandemije covida-19 je državo zapustil zgolj enkrat. Septembra 2023 se je udeležil vrha s Putinom na ruskem daljnem vzhodu, okoli 100 kilometrov od kitajske meje.

Nazadnje je Kitajsko obiskal januarja 2019, ko se je srečal s predsednikom Xi Jinpigom, zdaj pa se bo severnokorejski vodja prvič udeležil večstranskega srečanja z drugimi voditelji držav.

Severna Koreja je sicer zaveznica Rusije in ji je med rusko ofenzivo v Ukrajini tudi poslala rakete, orožja in tisoč vojakov. Kitajska zgodovinsko velja za največjo diplomatsko, gospodarsko in politično podpornico Severne Koreje.

sDZTugOX37c