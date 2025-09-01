Ubijanje novinarjev v Gazi / Kmalu ne bo nikogar več, ki bi vas obveščal o dogajanju

Po svetu je danes več kot 250 medijev iz 70 držav s črno barvo na svojih naslovnicah in spletnih straneh ali prekinitvijo oddajanja obsodilo ubijanje novinarjev v Gazi. Mediji zahtevajo konec nekaznovanja izraelskih zločinov proti novinarjem v Gazi, nujno evakuacijo novinarjev, ki želijo zapustiti enklavo, in neodvisen dostop tujih medijev do nje.

"Glede na hitrost, s katero izraelska vojska ubija novinarje v Gazi, kmalu ne bo nikogar več, ki bi vas obveščal o dogajanju," je glavno sporočilo medijev v protestni akciji, ki jo organizirata novinarska organizacija Novinarji brez meja in globalno gibanje Avaaz. Protestu se pridružuje tudi RTV Slovenija.

"To je neposreden napad na novinarsko svobodo in pravico do informiranja."



Novinarji brez meja

Kot piše na spletni strani Novinarjev brez meja, je to prvi usklajen protest medijskih hiš proti ubijanju novinarjev na območju Gaze. Nekateri časniki so danes izšli s črnimi naslovnicami, televizijske in radijske postaje so za kratek čas prekinile oddajanje, spletni portali pa so v znak solidarnosti z novinarji v Gazi počrnili svoje spletne strani ali objavili črno pasico.

Mediji opozarjajo, da izraelske oblasti novinarjem zunaj Gaze od začetka izraelske ofenzive na enklavo oktobra 2023 ne dovolijo neodvisnega dostopa do palestinskega ozemlja. Tamkajšnji novinarji, ki svetu lahko sporočijo resnico, se spoprijemajo z razseljevanjem in lakoto.

Po podatkih Novinarjev brez meja je izraelska vojska do danes ubila najmanj 210 novinarjev, še veliko več pa jih je bilo ranjenih ali jim grozi smrt zaradi opravljanja poklica. "To je neposreden napad na novinarsko svobodo in pravico do informiranja," so zapisali v organizaciji in pozvali k zaščiti novinarjev v Gazi.