1. 9. 2025 | Politika
Do Janševe vlade vodi ena pot. In ime ji je Anže Logar.
KOMENTAR DNEVA
"Janši je uspela vrhunska, celo genialna politična igra, ki mu prinaša potencialno idealnega koalicijskega partnerja. V SDS so namreč brez evra lastnega vložka, zgolj z denarjem iz tuje blagajne, poskrbeli za kampanjo političnega projekta, ki ga vodi nekdo, o katerem vedo dobesedno vse. Do Janševe vlade vodi ena pot. In ime ji je Anže Logar."
(Novinar Primož Cirman o genialni politični igri predsednika SDS Janeza Janše v zapisu na spletnem portalu Necenzurirano)
Janez Janša in Anže Logar
© Željko Stevanić
Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.