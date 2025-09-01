Iskanje brez piškotkov ni možno

Janši je uspela genialna politična igra

KOMENTAR DNEVA

"Janši je uspela vrhunska, celo genialna politična igra, ki mu prinaša potencialno idealnega koalicijskega partnerja. V SDS so namreč brez evra lastnega vložka, zgolj z denarjem iz tuje blagajne, poskrbeli za kampanjo političnega projekta, ki ga vodi nekdo, o katerem vedo dobesedno vse. Do Janševe vlade vodi ena pot. In ime ji je Anže Logar."

(Novinar Primož Cirman o genialni politični igri predsednika SDS Janeza Janše v zapisu na spletnem portalu Necenzurirano)

