Nataša Pirc Musar / »Slava naše celine je minila: Evropa ni več svetovna velesila«

IZJAVA DNEVA

"V zadnjih dveh desetletjih se je veliko spremenilo. Slava naše celine je minila: Evropa ni več svetovna politična in gospodarska velesila. Kljub temu si države po vsem svetu, velike in male, želijo Evropo kot zanesljivo partnerico. Močna Evropa, pravijo, je lahko zaveznica tistih, ki nočejo biti odvisne od velesil ali jim biti podrejene."

"Namesto k enotnosti se pomikamo proti neenotnosti. Je to način, na katerega želimo sodelovati z velesilami in tekmovati z njimi? Upam, da ne. Upam, da bo Evropa postala spoštovana igralka na svetovnem prizorišču. Upam, da se geopolitične odločitve, ki vplivajo na Evropo, ne sprejemajo in se ne bodo sprejemale brez Evrope. In upam, da Evropa še naprej trdno stoji za osrednjim načelom končanja vojne agresije proti Ukrajini: da se nobena odločitev o prihodnosti Ukrajine ne sprejme brez Ukrajine."

(Predsednica republike Nataša Purc Musar na Blejskem strateškem forumu (BSF) o tem, da je lahko močna Evropa zaveznica tistih, ki nočejo biti odvisne od velesil ali jim biti podrejene; via MMC RTV Slovenija)

-Dyi6qTULqo